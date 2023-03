Joel Embiid vs Nikola Jokic. C’était le duel tant attendu de ce lundi soir entre les deux meilleurs pivots du monde. Malheureusement, il n’aura pas lieu, le premier déclarant forfait à quelques heures du match.

En voyant Embiid noté “incertain” sur le rapport des blessures à cause d’un bobo au mollet, on savait que la possibilité d’un forfait existait, même si on avait du mal à imaginer un scénario dans lequel Jojo n’affronte pas le Joker ce lundi. Et pourtant, c’est bien ce scénario auquel on a droit si l’on en croit ESPN.

ESPN Reporting with @Ramonashelburne: The showdown of MVP frontrunners is off tonight: Sixers are ruling out Joel Embiid (calf) vs. Nikola Jokic and Nuggets. Embiid attempted to work out this morning, but team is taking a precautionary approach given density of recent schedule. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2023

Pour des raisons de précaution, Joel Embiid restera donc sur la touche. Et même si James Harden pourrait lui faire son retour après une absence de trois matchs pour une douleur au tendon d’Achille, difficile de cacher notre déception alors qu’on se chauffait pour ce duel Joel vs Joker pouvant potentiellement faire basculer la course au MVP. Encore plus après la dernière interview d’Embiid pour The Athletic, dans laquelle il avait parfaitement préparé le terrain pour ce soir.

Ce forfait confirme la tendance actuelle chez les Sixers, qui privilégient en cette fin de régulière la santé et la récupération en vue de Playoffs, quitte à sacrifier des matchs ou décevoir les fans. C’est compréhensible au vu de leurs ambitions du printemps ainsi que de leur calendrier “dément” pour reprendre les mots du coach Doc Rivers, mais on connaît un grand chauve qui doit bien rager dans son bureau actuellement…

Adam Silver il hurle tellement fort là si vous ouvrez la fenêtre vous pouvez l’entendre — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2023

Source texte : ESPN