Avant son match très attendu face à Nikola Jokic ce lundi à Denver, Joel Embiid a lâché une grosse interview à The Athletic. Une interview dans laquelle il parle notamment Course au MVP et Playoffs, et où on a comme l’impression qu’il envoie quelques piques au Joker. Morceaux choisis.

Joel Embiid l’a dit et répété : le titre de MVP n’est plus une obsession pour lui, et il ne possède aucune rivalité personnelle avec Nikola Jokic. Mais quand on lit sa dernière interview pour The Athletic, on peut légitimement se demander si le Serbe ne possède pas un immeuble dans la tête de Jojo.

Interrogé par l’insider Shams Charania, Joel Embiid a lâché plusieurs déclarations qui ressemblent à de petits tacles glissés envers Jokic. Premier exemple, quand Jojo parle des critères du MVP, récemment remis en question par Giannis Antetokounmpo.

Pourquoi est-ce qu’on fait le rapprochement avec Jokic dans cette décla ? Car le Serbe fait partie des meilleurs défenseurs NBA si l’on en croit certaines stats avancées (Defensive Real +/-, efficacité défensive des Nuggets avec Jokic sur le terrain…), sans donner l’impression visuelle d’être une véritable muraille comme d’autres intérieurs. La saison dernière par exemple, où le Joker a remporté son deuxième titre de MVP devant Embiid, Nikola avait terminé sixième de toute la NBA avec un Defensive Real +/- de 6,62, soit dix places devant Embiid (5,52) qui est pourtant considéré comme élite en défense.

Deuxième exemple, quand Joel Embiid parle des stars actuelles qui sont le plus sous pression pour gagner un titre NBA.

“Les gens parlent des joueurs ayant le plus de pression pour gagner un titre. Ils veulent mentionner mon nom. Mais je ne suis pas tout en haut de cette liste. Je ne suis pas un double MVP, je n’ai jamais été nommé dans la première équipe All-NBA, je n’ai jamais rien gagné (individuellement, NDLR.). Alors pourquoi est-ce que j’aurais la pression de gagner quand d’autres gars ayant remporté deux MVP, ou plusieurs MVP, n’ont rien gagné non plus ?”

Bon, là, pas besoin d’être un génie pour comprendre qu’il pense vraiment à Nikola Jokic, qui n’a atteint qu’une seule fois le stade des Finales de Conférence dans sa carrière avec Denver (en 2020 dans la bulle). De plus en plus, aux yeux de certains, l’idée de voir le Joker aligner un troisième titre de MVP, sans avoir la moindre participation en Finales NBA au compteur, dérange. Et on imagine que Joel Embiid fait partie du lot, même si lui n’a jamais atteint ne serait-ce que le dernier carré des Playoffs avec ses Sixers.

Joel Embiid hitting us with these incredibly 🔥🔥🔥 quotes the morning of his final head-to-head matchup with Nikola Jokic is legitimately the greatest thing ever…

Embiid really is one of us lol pic.twitter.com/5EOckvVg8O

— Josh Reynolds (@JoshReynolds24) March 27, 2023