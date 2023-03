Hier soir face aux Bulls, LeBron James est sorti du banc. Pour la deuxième fois seulement de toute sa carrière. On parle donc de 1 678 matchs débutés sur 1 680 disputés, sacré délire, suffisamment en tout cas pour se laisser aller à un petit retour dans le passé, le 12 décembre 2007, le jour de “l’autre” anomalie.

Nous sommes donc le 12 décembre 2007. Nous fêtons les Sainte Jeanne de Chantal, bizarre, et aujourd’hui il fait moins douze degrés à Besançon et à peine plus de zéro à Paris, car le dérèglement climatique ne nous oblige pas – encore – à prononcer chaque jour la terrible expression “y’a plus de saisons”. 8h30 du matin, on apprend avec pertes et fracas que la chanteuse Jenifer entre au Musée Grévin mais c’est une autre info qui nous titille le bulbe… LeBron James joue ce soir avec les Cavs, face aux Pacers… et il va débuter sur le banc pour la première fois de sa carrière. Retour d’une blessure douze jours plus tôt face aux Pistons, on ne prend pas de risque avec un mec qui va devenir le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA.

Bref, en attendant le match, qu’on ne verra que le lendemain sous forme de highlights puisqu’on rappelle que nous sommes en 2007, profitons un peu de cette journée pour kiffer les tendances du moment, pour “chiller” comme on… ne dit pas encore. Au programme du jour ? Quelques écoutes des deux singles en vogue en France, Parle à ma main de Fatal Bazooka feat. Yelle et New Soul de Yael Naïm, sans oublier de fredonner du Christophe Maë ou du Amy Whinehouse, super à la mode et super vivante.

Au cinoche ? Le troisième Shrek, le troisième Ratatouille, le troisième Spider-Man, mais toujours pas de trace de la première finale de Chris Paul. Gratuit ça. A la téloche ? On découvre une série assez rigolote qui s’appelle How I Met Your Mother et on s’apprête à voir Nagui faire péter un karaoké géant tous les soirs à la télé. Génial tout ça.

Côté sports ? Saint-Etienne, Le Mans et Sochaux évoluent en Ligue 1, Clermont et Vichy ne se sont pas rapprochés et ont chacune une équipe en Pro A. Les évènements de ce mois de décembre ? Le Ballon d’Or reçu par Kaka, meilleur blase de l’histoire quand on a 5 ans, et le tirage au sort de l’Euro 2008, celui-là même lors duquel Raymond Domenech demandera Estelle Denis en mariage lors d’une soirée qui, selon la rumeur, a donné l’idée à des mecs de créer Malaise TV.

Côté politique ? Mouammar Khadafi plate sa tente à l’Élysée. C’est tout.

Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que la dernière (et seule fois) où LeBron James est sorti d’un banc en NBA, le monde tournait mais il tournait différemment. Ici on avait 23 ans et on avait beaucoup moins mal au dos qu’aujourd’hui, peut-être un peu plus d’imagination aussi, mais que voulez-vous… n’est pas LeBron qui veut, les vrais humains, eux, vieillissent pour de vrai.