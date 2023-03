Huit matchs au programme du soir, Nikola Jokic face à Joel Embiid, un Jazz – Suns qui promet et… LES KINGS SE QUALIFIERONT OFFICIELLEMENT POUR LES PLAYOFFS EN CAS DE VICTOIRE FACE AUX WOLVES. 17 ANS PLUS TARD !!!

# LE PROGRAMME

1h : Pacers – Mavs

Pacers – Mavs 1h : Pistons – Bucks (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

Pistons – Bucks (en direct et en VO sur beIN Sports 4) 1h30 : Knicks – Rockets

Knicks – Rockets 3h : Jazz – Suns

Jazz – Suns 3h30 : Nuggets – Sixers

Nuggets – Sixers 4h : Kings – Wolves (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

Kings – Wolves (en direct et en VO sur beIN Sports 4) 4h : Blazers – Pelicans

Blazers – Pelicans 4h30 : Clippers – Bulls (en direct sur beIN Sports 2)

# A NE PAS MANQUER

Nuggets – Sixers, faut-il vraiment vous expliquer pourquoi ? On ne parle pas du flow intergalactique de Bruce Brown, non, mais bien du duel annoncé entre Nikola Jokic et Joel Embiid, duel de pivots exceptionnels qui s’inscrit dans la sprint final d’une course folle pour l’obtention d’un trophée en trois lettres majuscules. Joel est questionable mais ne devrait manquer ce choc sous aucun prétexte, il en sait l’importance, et au delà de ça les deux franchise sauront pour mission de garder leur belle dynamique tout en haut de leur Conférences respectives. Immanquable !

# A SUIVRE EGALEMENT