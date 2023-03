Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

La NBA a décidé d’annuler la 16e faute technique de Luka Doncic (hier face aux Hornets), qui n’était visiblement pas justifiée. Résultat : le prodige slovène sera bien sur le parquet cette nuit à Indiana.

The NBA has rescinded Dallas star Luka Doncic’s 16th technical foul, making him eligible to play tonight vs. Pacers. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2023

Les Pistons ont signé Eugene Omoruyi pour un deal de deux ans, avec une team option sur la saison 2023-24. (Source : HoopsHype)

Absent lors du dernier match des Knicks à Orlando, le meneur de New York Jalen Brunson (touché au poignet) a repris l’entraînement hier et pourrait jouer ce soir contre Houston. (Source : New York Post)

