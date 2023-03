Après deux semaines de domination de Domantas Sabonis et Joel Embiid, les trophées de joueurs de la semaine changent de main ce lundi. Ce sont les ailiers Brandon Ingram et Jaylen Brown qui sont récompensés !

On pensait que les Pelicans – toujours privés de Zion Williamson – allaient finir par couler dans la course aux Playoffs à l’Ouest, mais ils se retrouvent aujourd’hui huitièmes du classement après avoir engrangé trois victoires la semaine dernière. Et la première raison qui se cache derrière cette belle série, c’est le niveau actuel de Brandon Ingram : 31,3 points, 6,3 rebonds, 10 passes décisives de moyenne, le tout à plus de 52% de réussite au tir, 46% à 3-points et un parfait 100% aux lancers-francs. Longtemps blessé cette saison, BI a retrouvé toutes ses sensations, et les adversaires de la Nouvelle-Orléans prennent cher (même si dans le lot il y avait San Antonio et Charlotte la semaine passée).

Autre ailier qui cartonne : Jaylen Brown. Sans Jayson Tatum hier face aux Spurs, JB a lâché une performance à 41 points et 13 rebonds, de quoi bien marquer les esprits. Mais même lors des matchs précédents, Brown était plutôt inspiré : 27 points contre Sacramento puis Indiana, à chaque fois pour aider les Celtics à gagner, autant dire qu’il a assuré le Jaylen. Sous son impulsion, Boston a clairement repris sa marche en avant avec donc trois victoires de suite, et sept en neuf matchs.

Parmi les autres nominés, à l’Ouest on a Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokic (Nuggets), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) ainsi que… Naz Reid (Wolves). À l’Est, Zach LaVine (Bulls), Tyrese Maxey (Sixers), Franz Wagner (Magic), Donovan Mitchell et Evan Mobley (Cavaliers) possédaient également un dossier sérieux.

