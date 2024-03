Jalen Green et Jalen Brunson élus joueurs de la semaine en NBA

Comme chaque lundi, place aux joueurs de la semaine en NBA. Visiblement il fallait s’appeler Jalen puisque Jalen Green et Jalen Brunson ont raflé la mise.

Sans forcément faire de bruit, les Rockets enchaînent les victoires et Jalen Green est l’une des raisons à ça : 26 points, 9 rebonds et 4 passes de moyenne pour Green sans Alperen Sengun (blessé), le tout à 49% au tir dont 46% à 3-points. Est-ce que le deuxième choix de la Draft NBA 2021 est en train de franchir en cap ? En tout cas il contribue au succès de son équipe en plus de rester hyper spectaculaire. Houston est actuellement sur cinq victoires de suite et sept en huit matchs.

Du côté de New York, Jalen Brunson s’est encore une fois comporté en patron : 45 points face aux Blazers, 42 à Sacramento, tout ça pour guider les Knicks vers trois victoires consécutives alors que Julius Randle est toujours absent. Sous l’impulsion de son meneur de jeu, New York a repris sa marche en avant après les grosses turbulences liées aux blessures. Les Knicks sont aujourd’hui installés à la quatrième place de la Conférence Est et peuvent encore croire au podium.

__________

Source texte : NBA

Other nominees…

West: Deandre Ayton (POR), Luka Dončić and Kyrie Irving (DAL), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Domantas Sabonis (SAC) and Zion Williamson (NOP)

East: Bam Adebayo and Duncan Robinson (MIA), Paolo Banchero (ORL), Darius Garland (CLE), Tyrese Maxey (PHI), Pascal… https://t.co/e3WfEnwOmz

— NBA Communications (@NBAPR) March 18, 2024