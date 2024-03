La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Touché à l’œil contre les Warriors, Anthony Davis va mieux mais est incertain pour le match contre Atlanta ce soir. (Source : Shams Charania)

Pas d’OG Anunoby face aux Warriors ce soir. Cause : douleurs au coude. (Source : Newsday)

L’une des raisons de la bonne forme de Zion Williamson et des Pels ? Zion aurait perdu plus de 10 kilos depuis décembre dernier. (Source : Brian Windhorst)

LeBron James et JJ Redick viennent de s’associer pour lancer un nouveau podcast : Mind The Game. Il sera axé sur l’aspect purement tactique du jeu. Voici un aperçu.

"I love talking basketball by the way."

LeBron James' and JJ Redick's new podcast, "Mind the Game" is designed to be a "pure conversation about basketball."

A short clip of the new podcast debuting tomorrow 👀

🎥 @mindthegamepodpic.twitter.com/X4X2rgfyvn

— The Athletic (@TheAthletic) March 18, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.