Le récap NBA du jour : All-Star Weekend, Course au MVP, et transferts !

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Les géants ESPN, Fox et Warner Bros vont s’associer pour créer une plateforme de streaming dédiée au sport. Des matchs de NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA et de sports universitaires y seront diffusés. Cette nouvelle plateforme va apparaître dans un contexte bien spécifique : la NBA est en train de renégocier ses droits de diffusion, et les plateformes de streaming (Netflix, Apple TV, Amazon…) prennent de plus en plus de place dans le paysage médiatique et sportif US. (Source : ESPN)

En parlant de plateforme de streaming, sachez que des matchs de l’Equipe de France féminine et masculine seront diffusés sur DAZN. On pourra y voir les matchs des Bleues lors du TQO féminin en février, ainsi que les rencontres des Bleus lors de la prochaine fenêtre de qualif’ pour l’Eurobasket 2025. (Source : L’Equipe)

L’arbitre Tony Brothers s’est blessé au tendon d’Achille lors du match Bulls – Wolves la nuit dernière.

Referee Tony Brothers had to leave today’s Bulls-Timberwolves game early after suffering an Achilles injury, per @KCJHoop.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/fYJYoxCkYc

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 7, 2024

Absent depuis début décembre suite à une opération à la cheville, Mitchell Robinson va pouvoir commencer l’entrainement individuel après le All-Star Break. Un retour cette saison est toujours espéré. (Source : New York Post)

Chez les Warriors, Gary Payton II (ischios) se rapproche d’un retour. Possiblement en fin de semaine ou début de semaine prochaine. (Source : The Athletic)

Le meneur des Rockets Fred VanVleet ratera minimum trois matchs supplémentaires à cause de sa blessure aux adducteurs. (Source : The Houston Chronicle)

Shaedon Sharpe (Blazers) va se faire opérer de la ceinture abdominale. On ne sait pas combien de temps il sera absent, mais il risque de ne plus jouer cette saison. (Source : Blazers)

Back-up de Nikola Jokic chez les Nuggets, DeAndre Jordan aimerait bien jouer en Europe. Notamment en Espagne… (Source : BasketNews)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.