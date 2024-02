La NBA Trade Deadline, c’est ce jeudi soir. Pour faire monter la sauce et vous rappeler que des destins de franchises peuvent véritablement changer dans les 48 prochaines heures, on vous a dressé une liste des dix transferts les plus marquants (à la deadline) lors des 20 dernières années.

Kevin Durant aux Suns (2023)

On commence directement avec le plus gros nom de la liste. Un des 20 (pour rester poli) plus grands joueurs de l’histoire qui se fait trader en février, ce n’est pas monnaie courante. Le transfert est récent donc les conséquences sur l’histoire de la NBA ne sont pas encore évidentes mais ce mouvement en a déjà entraîné bien d’autres en Arizona. Chris Paul est parti aux Warriors, Deandre Ayton aux Blazers, Bradley Beal a rejoint la fête et l’objectif pour KD et sa bande ne peut être que le titre cette saison. Du côté de Brooklyn, ce trade a déjà permis l’ascension de Mikal Bridges qui s’est, en quelques mois, affirmé comme un probable futur All-Star.

🚨 TRANSFERT OFFICIEL

SUNS :

– KEVIN DURANT

NETS :

– MIKAL BRIDGES

– CAM REDDISH

– 4 PREMIERS TOURS DE DRAFT

🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/iZW3z6KQUD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023

Kyrie Irving aux Mavericks (2023)

Les Nets ont véritablement fait exploser leur projet à la NBA Trade Deadline 2023 et la raison à ça s’appelle Kyrie Irving. Rappelez-vous, tout allait bien dans le meilleur des mondes à New York après l’éviction de Steve Nash, jusqu’à ce que – de nulle part ou presque – Uncle Drew réclame son transfert (pour des différends d’ordre contractuel). Ses débuts à Dallas ont été compliqués puisqu’il n’a pas réussi à disputer les Playoffs malgré la présence de Luka Doncic à ses côtés. Cette saison, c’est un peu mieux puisque les Texans sont dans la course et Kyrie assure quand il est sur les parquets. Un autre choix de carrière discutable de la part du meneur champion en 2016 ?

James Harden aux Sixers, Ben Simmons aux Nets (2022)

Quand on vous disait que les Nets faisaient exploser leur projet à la Deadline suite à des caprices de stars… En 2022, James Harden a fait part à Brooklyn de sa 27e demande de transfert en carrière avant de faire de même à Philadelphie 16 mois plus tard. Ben Simmons lui n’a joué que 50 matchs depuis son arrivée à New York il y a deux ans. Peut-être le premier transfert de l’histoire qui est à la fois un win-win et un lose-lose. Les franchises étant heureuses de ce qui est parti, mais déçues de ce qui est arrivé.

🚨 JAMES HARDEN TRANSFÉRÉ À PHILADELPHIE ET BEN SIMMONS À BROOKLYN C’EST OFFICIEL !!! https://t.co/bGJz9upIaO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Tyrese Haliburton aux Pacers, Domantas Sabonis aux Kings (2022)

En parlant de win-win, en voici un exemple parlant. Le talent de Tyrese Haliburton était déjà bien visible du côté de Sacramento, mais depuis son arrivée dans l’Indiana, le meneur a complètement explosé. Il est désormais considéré comme l’un des meilleurs point guards de la Ligue et sera titulaire lors du All-Star Game la semaine prochaine. Domantas Sabonis a lui également continué sa progression et est une des raisons majeures du succès des Kings depuis deux ans. Sacramento est désormais une des cinq meilleures équipes de la Conférence Ouest et ça, il ne fallait pas trembler du menton pour l’affirmer au moment du transfert il y a deux ans.

Marc Gasol aux Raptors (2019)

Un transfert qui mène directement à un titre six mois plus tard, ça a sa place dans cette liste sans la moindre discussion possible. En 2019, Memphis transfère (possiblement) le meilleur joueur de l’histoire de sa franchise à Toronto et, sans le savoir, lui fait un immense cadeau. Marc Gasol est alors plutôt sur la fin de sa carrière et n’est plus à son niveau de All-Star et de Défenseur de l’année, mais il va embrasser son nouveau rôle à la perfection. Son objectif ? Apporter de l’expérience dans la peinture en compagnie de Serge Ibaka au milieu d’un groupe composé notamment de Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Kyle Lowry et Fred VanVleet. Le résultat ? Le premier titre NBA de l’histoire des Toronto Raptors et le plus grand moment de sa carrière.

Isaiah Thomas aux Celtics (2015)

Au moment de son arrivée aux Celtics, Isaiah Thomas est déjà un scoreur respecté en NBA. Il a déjà inscrit plus de 20 points de moyenne dans la Grande Ligue, mais personne ne s’attend à ce qu’il devienne le chouchou de tout Boston. Preuve étant, il arrive au Massachusetts contre Marcus Thornton et un premier tour de Draft. L’histoire d’amour entre IT et les Celtics ne durera que deux ans et demi, mais sera d’une intensité folle. La saison 2016-17, calibre MVP s’il vous plaît, de ce joueur d’1m75 restera à jamais gravée dans les cœurs des fans de basket-ball et même si la suite de sa carrière a été moins glorieuse, Thomas a gagné sa place parmi les légendes d’une des deux plus grandes franchises de la Ligue.

Andrew Bogut aux Warriors (2012)

Au moment du transfert, Andrew Bogut est blessé pour la saison et ses meilleures années à Milwaukee semblent s’éloigner. Alors, lorsque les fans de Golden State apprennent que pour le récupérer, le front office s’est séparé de leur coqueluche, Monta Ellis, la baie d’Oakland gronde. Et pourtant, ce transfert est peut-être le point de départ de la dynastie des Warriors. Stephen Curry se retrouve avec la balle dans les mains, un pivot capable de lui faire des écrans pour le libérer et c’est l’explosion. Également très bon passeur et solide défenseur, Andrew Bogut sera le titulaire du poste cinq lors du premier titre des Warriors puis lors de la mythique saison 2015-16.

Carmelo Anthony aux Knicks (2011)

Le passage de Carmelo Anthony aux New York Knicks est contrasté. Collectivement, les résultats n’ont jamais été à la hauteur de l’association d’une telle star avec l’une des franchises les plus bankables de la NBA. Mais tout de même, Melo a été le visage de la Mecque du basket-ball de 2011 à 2017 et aujourd’hui, le débat est de savoir si son maillot doit être retiré au plafond du Madison Square Garden ou non. Ce transfert des Nuggets aux Knicks, impliquant… 12 joueurs (dont Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari et Timofey Mozgov côté New York) et permettant la création du duo Melo – Amar’e Stoudemire, avait été un feuilleton de plusieurs mois à l’époque. L’un des moments les plus marquants de l’histoire de la NBA Trade Deadline.

Pau Gasol aux Lakers (2008)

Dès son arrivée aux Los Angeles Lakers en 2008, Pau Gasol trouve sa place en tant que lieutenant de Kobe Bryant. Après six mois, il dispute déjà des Finales NBA face aux Boston Celtics de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Après cet échec rageant, il est l’une des pièces les plus importantes du back-to-back des Lakers. Quelques années plus tard, son maillot sera retiré. Vous avez dit transfert réussi ? Un élément amusant de cet échange est que Memphis a récupéré un tour de draft qui servira à la sélection de Marc Gasol. Une histoire de famille qui a ravi ces deux franchises pendant de nombreuses années.

Rasheed Wallace aux Pistons (2004)

Un transfert qui mène directement à un titre six mois plus tard, ça a sa place dans cette liste sans la moindre discussion possible. Avant l’arrivée du Sheed, les Pistons de Billups, Hamilton, Prince et Ben Wallace sont déjà une machine défensive bien huilée, mais à laquelle il manque une pièce. Dans l’idéal, un poste 4 talentueux en attaque capable de se fondre dans une identité de Bad Boys. Suivez notre regard. L’intégration de Rasheed Wallace se fera comme dans un rêve et Detroit remportera quelques mois plus tard le troisième titre de son histoire en mettant fin au règne de Shaq et Kobe (accompagnés de Payton et Malone) en finale. Wallace restera aux Pistons jusqu’en 2009, le temps de connaître une autre Finale NBA en 2005 et trois Finales de Conférence consécutives par la suite.

Mentions : Aaron Gordon aux Nuggets (2021), Andrew Wiggins aux Warriors contre D’Angelo Russell (2020), Deron Williams aux Nets (2011), Jason Kidd aux Mavericks (2008), CJ McCollum aux Pelicans (2022)…

Est-ce qu’un transfert à la NBA Trade Deadline 2024 va venir s’ajouter à cette liste ? Réponse dans les heures à venir.