Depuis deux éditions, le skills challenge a modifié son format avec des équipes qui s’affrontent et non des individualités. On se rappelle (non) de l’équipe mythique avec les trois frères Antetokounmpo. Pour le All-star Weekend à Indiana, l’une des équipes sera 100% Pacers avec Tyrese Haliburton, Ben Mathurin et Myles Turner pour défendre les couleurs de la maison.

Les deux dernières teams victorieuses du skills challenge sont celles à domicile. L’année dernière à Utah, c’est le trio du Jazz (Clarkson, Kessler, Sexton) et pour la première édition sous ce format à Cleveland, c’est le trio des Cavs (Allen, Garland, Mobley) qui l’a emporté. Corruption ? On parlera plutôt de motivation et d’une concurrence assez faible. Cette année, ce sont donc les trois joueurs des Pacers qui représenteront Indiana et qui auront la lourde tâche de ramener la coupe à la maison pour perpétuer la tradition.

Indiana’s Tyrese Haliburton, Myles Turner and Bennedict Mathurin will team up for the NBA Skills Challenge at All-Star Weekend, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/qwyUg41Rqn

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2024

De quoi motiver les troupes, d’autant plus qu’il y a du personnel. Tyrese Haliburton n’est pas à plaindre au niveau de la dextérité main-ballon et a un profil parfait pour ce genre de concours. A côté de lui, deux joueurs qui sont aussi polyvalents avec Ben Mathurin et Myles Turner qui ont du shoot et peuvent poser la gonfle sur le parquet pour lâcher deux trois size-ups.

Qui devra se frotter à cette équipe, hormis Victor Wembanyama dans la team Rookies ? Les frères Holiday ? Steph, Seth et Dell Curry ? Kuroko, Kagami et Kiyoshi ? On s’égare mais ça devrait être un skills challenge bien sympa. De toute façon, personne ne dit non à un peu plus de Tyrese Haliburton qui joue au jeu du basketball. Rendez-vous en début de soirée, le 17 février !

Source texte : Shams Charania