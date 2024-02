Le Skills Challenge a ouvert la soirée des concours du All-Star Weekend … et de quelle manière ! L’événement a tourné au cirque et a été remporté par la Team Pacers composée de Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin et Myles Turner.

Avant de vous replonger dans ce concours … particulier, un rappel des participants et des règles s’impose :

La Team Pacers (Haliburton – Mathurin – Turner) était opposée à la Team Top-Picks (Wembanyama – Banchero – Edwards) et à la Team All-Stars (Barnes – Maxey – Young). L’évènement se déroulait en trois parties, un parcours mélangeant dribbles, passes et shoots (100 points), un concours de passes sur des cibles mobiles (100 points) et un concours de shoot depuis cinq zones différentes du terrain (200 points).

Si ce n’est pas clair pour vous, sachez que ça ne l’était pas pour nous non plus.

Le parcours de dribble :

Difficile d’indiquer à quel point cette partie du concours est partie en tapenade. Pour ce parcours de dribble, le chemin est indiqué sur le parquet par des lumières LED. Pourtant, Tyrese Maxey (par deux fois) et Paolo Banchero ne vont pas manquer de se gourrer. Scottie Barnes a lui fait honneur a Jaylen Brown en perdant son dribble main gauche en cours de route. Après cela, un parcours sérieux de Victor Wembanyama pouvait permettre à la Team Top-Picks de croire à la victoire avant que Anthony Edwards ne décide de shooter à 3-points de la main gauche. Finalement, ce sont les Pacers qui s’en sortent le mieux avec un Halibuton clouant le spectacle d’un alley-oop à lui même contre la planche en passant la balle entre ses jambes … facile.

Team Pacers lead after the Team Relay round… Team Passing round is next!#KiaSkills x #StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/92w2cKD1CQ

— NBA (@NBA) February 18, 2024

Pacers : 100

All-Stars : 0

Top-Picks : 0

Le concours de passes :

Trois cibles mouvantes sont installées pour l’évènement. Une vaut 6 points et doit être atteinte d’une passe à deux mains classique, une est à quatre points et met en valeur les passes avec rebond tandis que la dernière ne récompense que de deux unités les passes à une main … logique. Après un premier round qui a vu les Teams Pacers et All-Stars finir à égalité, un tie-breaker est prévu, l’équipe qui a réussi le plus de passes doit s’imposer. Bennedict Mathurin propose lui un chifoumi et les deux équipes repartent finalement pour une manche décisive. Exemple parlant de l’organisation désastreuse de l’événement. Tyrese Haliburton prouve alors qu’il est un joueur plus cérébral que les autres en prenant deux ballons par deux et en ne faisant qu’alterner les cibles à 6 et 4 points avec ses coéquipiers délaissant ainsi la moins rémunératrice. Nouvelle victoire des Pacers.

Team Pacers top them by 2 to take the Team Passing Round in the tiebreaker!

The hometown team take the first 2 rounds… Team Shooting coming up next.#KiaSkills x #StateFarmSaturday on TNT https://t.co/DxdKlQYnXL pic.twitter.com/a75TcqnVES

— NBA (@NBA) February 18, 2024

Pacers : 200

All-Stars : 0

Top-Picks : 0

Le concours de shoots :

Anthony Edwards décide de repasser main droite mais cela ne sauve pas la performance catastrophique de la Team First Pick tout au long de l’événement. Dans cette partie du concours, moins de folies … ou de débats. Les All-Stars sont largement au-dessus de la mêlée et reviennent à hauteur des Pacers.

Team All-Stars come out scorching to set the pace in Round 3 🔥

33 is the number to beat.#KiaSkills x #StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/QGRstJ9vDn

— NBA (@NBA) February 18, 2024

Pacers : 200

All-Stars : 200

Top-Picks : 0

La règle pour déterminer des vainqueurs du concours est simple. La première équipe à mettre un shoot du milieu du terrain gagne. Vous cherchez la logique ? Nous aussi.

Le shoot de la gagne :

Les Trois All-Stars s’élancent en premier et instaurent le huitième (environ) moment de malaise du concours. 58 secondes de briques sensationnelles avant que Tyrese Maxey ne parviennent enfin à faire trembler la ficelle. Autre stratégie pour les Pacers qui prennent bien plus leur temps et se présentent un à un au milieu du terrain. Après 37 secondes, Tyrese Haliburton offre la victoire à son équipe devant son public.

HALI’S HALFCOURT SHOT ENDS IT 🔥

The hometown Team Pacers are the #KiaSkills champions! 🏆#StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/xHiTgw9BBm

— NBA (@NBA) February 18, 2024

Résumé en une phrase :

Changez ce concours pour l’amour du basket-ball.