Un duel Sabrina Ionescu vs Stephen Curry déjà prévu pour le All-Star Weekend 2025 ?

Cette nuit à Indianapolis, Sabrina Ionescu et Stephen Curry s’affronteront dans un concours à 3-points très attendu. C’est la première fois qu’un joueur NBA affronte une joueuse WNBA dans une compétition, mais peut-être pas la dernière si l’on en croit Sabrina.

Dans un an, le All-Star Weekend se déroulera dans la Baie de San Francisco.

San Francisco, terre des exploits de Stephen Curry. San Francisco, terre d’enfance de Sabrina Ionescu, qui a grandi dans la Baie du côté de Walnut Creek. Autant dire que c’est l’endroit parfait pour un nouveau duel entre Steph et Sabrina après celui de ce soir. Surtout au vu de l’esprit de compétition des deux participants.

“Je sais que si je gagne, il voudra une revanche. Et s’il gagne, je voudrai une revanche aussi” a déclaré Sabrina avant le concours de ce soir.

Ionescu: “I know if I win, he’s going to want a rematch. If he wins, I’m going to want a rematch.”

She added that with her being a Bay Area native and the All-Star Game being hosted by GSW next year, Part 2 is a no brainer. https://t.co/FdQCgCo1ro

— Dave McMenamin (@mcten) February 17, 2024

Si l’affrontement de cette nuit entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu n’est pour l’instant qu’un one-shot, il pourrait devenir une petite tradition dans le paysage du All-Star Weekend, surtout au vu des attentes entourant le duel entre les deux stars. Sabrina a également insisté sur l’importance de ce genre d’initiative pour mettre en avant la WNBA et rapprocher le monde sportif masculin et féminin sur la grande scène du All-Star Weekend.

“Ce genre de crossover, c’est un tremplin pour les joueuses WNBA, cela nous donne une plateforme pour montrer nos talents. C’est le plus grand événement qui existe (le All-Star Weekend, ndlr.) durant la saison NBA, ça permet aux gens de mieux se familiariser avec les joueuses et les équipes.” – Sabrina Ionescu

En attendant de voir si ce genre de concours sera reconduit à l’avenir, on va déjà apprécier le duel de ce soir, qui s’annonce clairement épique.

Stephen Curry n’a pas hésité à siffler (gentiment) sa concurrente lors de l’échauffement pour essayer de la déstabiliser, lui qui n’imagine aucun autre scénario qu’une victoire ce soir. Quant à Sabrina, elle a d’ores et déjà prouvé qu’elle n’avait peur de personne, elle qui a souhaité shooter depuis la même distance que Steph malgré les différences entre la ligne WNBA et la ligne NBA.

Stephen Curry vs Sabrina Ionescu, c’est cette nuit entre le concours de tirs à 3-points et le concours de dunks. Il faudra être là !

Source texte : ESPN

À lire également :