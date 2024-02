Source image : NBA on TNT

Ce n’est un secret pour personne, les joueurs qui participent au All-Star Game sont là avant tout pour s’amuser. S’amuser, et potentiellement tester de nouvelles choses. C’est ce que compte faire Anthony Edwards demain soir à Indianapolis.

Il y a quelques jours, on a fait un voyage dans le passé pour revenir sur le fameux match main gauche de Larry Bird contre les Blazers un soir de février 1986. Demain, on pourrait avoir la version Anthony Edwards.

L’arrière des Wolves a indiqué au micro de Chris Haynes qu’il comptait tirer uniquement main gauche lors du All-Star Game !

Chris Haynes : “C’est quoi ton objectif au All-Star Game ? Qu’est-ce que tu vas essayer de faire ?” Anthony Edwards : “Je prévois de shooter de la main gauche tout le match.” C.H. : “Cela va gâcher ton pourcentage au tir !” A.E. : “C’est le All-Star Game, il n’y a pas de pourcentage au tir.”

“It’s an All-Star Game, ain’t no field goal percentage!” 😂😭

Lefty Ant-Man is making his debut in tomorrow’s #NBAAllStar Game 👀🔥

🎥: @NBATV

pic.twitter.com/GrvymNzWmu

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2024

Toujours le mot pour rire Ant-Man !

Mais d’où vient ce délire de vouloir tirer main gauche ? Peut-être de sa récente performance à Portland, quand Edwards – 41 points au total – a inscrit plusieurs paniers main gauche dont un floater avec la planche. De quoi l’inspirer.

“Le tir main gauche, il va arriver bientôt” déclarait Ant du côté de Portland lors d’un récent shootaround. “Vous l’avez vu ? J’ai battu Mike (Conley). Si on mène de 20 points dans le quatrième quart-temps et que je suis sur le point de sortir, je prendrai un tir à 3-points main gauche.”

Ce sera sûrement pour dimanche soir !

__________

Source texte : NBA on TNT

Ant Man is too funny man lol pic.twitter.com/6Qjy930krm

— Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) February 17, 2024