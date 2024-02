Le All-Star Game 2024, pari perdant pour Adam Silver

On pensait qu’on avait touché le fond lors du All-Star Game 2023 à Salt Lake City. Mais cette nuit, le match des étoiles a plus que jamais été une parodie de basket malgré les changements opérés par le commissionnaire Adam Silver.

“Aux All-Stars de la Conférence Est : Vous avez marqué le plus de points. Eh bien… bravo.”

Le boss Adam Silver a essayé de rester le plus professionnel possible au moment de la remise des trophées post All-Star Game, mais sa frustration était palpable. Comme nous tous, il espérait un match des étoiles un minimum compétitif. En tout cas plus compétitif que celui de l’année dernière à Utah. Au lieu de ça, voici ce qu’il a obtenu :

397 points au total (record), 211 pour l’équipe gagnante (record), 168 tirs primés tentés (pour seulement cinq lancers-francs), zéro intensité, aucune défense. Pas besoin d’en dire plus, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Pour l’édition 2024 à Indianapolis, la NBA avait décidé de revenir à un format traditionnel pour le All-Star Game : la Conférence Est vs la Conférence Ouest. De quoi faire plaisir aux puristes et aux anciens, puisque ce format – utilisé de 1951 à 2017 – a fait la légende du match des étoiles. Adam Silver avait bon espoir qu’un retour aux traditions booste (au moins un peu) le côté compétitif du match : “Je pense qu’on verra un bon match demain soir” avait-il déclaré samedi.

Vous l’avez deviné, il s’est planté en beauté.

Sans vouloir jouer les donneurs de leçons, c’est un scénario qu’on a vu venir à des kilomètres. Il y a six ans, la NBA avait décidé d’abandonner le format Est vs Ouest pour justement relancer l’intérêt du All-Star Game après plusieurs éditions sans saveur. C’est ainsi que la Ligue est passée au format draft avec deux capitaines (les deux joueurs ayant le plus de votes) qui forment les équipes. Le format du match en lui-même fut également modifié, avec notamment l’intégration du Elam Ending (entre autres) pour pimenter la rencontre. Ces changements avaient plus ou moins porté leurs fruits, le All-Star Game 2020 étant particulièrement kiffant. Malheureusement, ça n’a pas duré.

On essaye toujours de comprendre comment Adam Silver a pu imaginer régler le problème du All-Star Game en revenant à une formule qui… avait montré ses limites il y a quelques années.

Ce qui faisait le succès des confrontations Est vs Ouest à l’époque, c’est en premier lieu l’attachement que pouvaient avoir les joueurs à leur conférence respective. Les All-Stars étaient fiers de représenter le Wild Wild West ou la dure Conférence Est. Fierté, identification, esprit de compétition… cela donnait des matchs un minimum compétitif, avec un minimum de défense. Cet attachement aux conférences s’est effrité au fil des années et on peut trouver plusieurs raisons à cela : les nombreux mouvements de stars au cours de la dernière décennie, un style de jeu plus uniforme au sein de la NBA avec la révolution du tir à 3-points (et donc moins estampillé “Est” ou “Ouest”) etc.

Le retour au format Est vs Ouest était ainsi voué à l’échec, surtout en supprimant l’Elam Ending qui restait l’un des seuls points positifs du All-Star Game ces dernières années. Pour rappel, avec l’Elam Ending, les deux équipes doivent atteindre un certain nombre de points pour gagner le match, au lieu de l’emporter au temps. Cela permet d’ajouter de l’excitation en fin de rencontre (avec forcément un game-winner pour gagner) même quand l’ensemble du match était claqué. Même ça, on n’y a plus droit aujourd’hui…

C’est pas le plus gros chantier, mais c’est un vrai chantier.

Comment tu peux avoir autant de stars présentes au même endroit et que le match soit de pire en pire chaque année.

SURTOUT après avoir débattu + hurlé 3 semaines plus tôt lors des annonces sélections.

C’est navrant.

Forcément, la question que tout le monde se pose aujourd’hui est la suivante : comment sauver ce grand événement qu’est le All-Star Game ?

Pour certains, c’est impossible. La génération actuelle de joueurs veut simplement profiter du All-Star Weekend pour prendre du bon temps, s’amuser, le tout sans se blesser. Et peut-être qu’il faut accepter cette nouvelle réalité. Mais en tant que fan, comment accepter cela quand on a goûté à des All-Star Games qui nous mettaient des étoiles dans les yeux ? Comment accepter de voir des stars NBA – mieux payées que jamais – proposer une parodie de basket alors que le public est en droit d’attendre un match un minimum compétitif ?

Pour d’autres, il faut un changement plus radical pour toucher directement l’esprit de compétition et la fierté des participants. La proposition d’une confrontation USA vs International revient souvent sur la table, et sur le papier elle est alléchante. Mais elle s’accompagne de son lot de challenges. Car même si la NBA est plus internationalisée que jamais, il y a toujours beaucoup plus d’Américains que de joueurs étrangers dans la Grande Ligue, ce qui fausse la sélection des 24 All-Stars. Sachant qu’une sélection au match des étoiles peut impacter le contrat des joueurs et donc leurs revenus (en plus du côté prestigieux dans le palmarès), on comprend la difficulté de mettre un tel format en place.

Peu importe où vous vous situez, une chose est sûre : le NBA All-Star Game n’est plus une bonne publicité pour la Ligue. Et alors que cette dernière est toujours en pleine négociation pour son nouveau contrat de droits TV, cela ne plaît pas au boss Adam Silver.

Les changements qu’il a pu tenter en surface, que ce soit sur le match en lui-même ou autour (présentation des joueurs plus courte, moins de show lors de la mi-temps…), ne sont pas efficaces. Et des solutions plus profondes sont nécessaires.

Mais existent-elles vraiment ?