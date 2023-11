Ces dernières heures, le boss de la NBA Adam Silver a confirmé que le All-Star Game 2025 se déroulera au Chase Center de San Francisco. Et avec ça, il a laissé entendre qu’un match des étoiles USA vs International était potentiellement dans les cartons. Emoji yeux !

“La Baie de San Francisco, ça fait penser à l’innovation, c’est un très bon marché pour tenter de nouvelles choses.”

Est-ce qu’on aura droit à un format inédit pour le All-Star Weekend 2025 ? Pas impossible si l’on en croit les propos d’Adam Silver. En marge de l’annonce concernant l’organisation du match des étoiles dans la Baie, le commissionnaire de la NBA a en effet mentionné la possibilité d’organiser un match opposant les meilleurs joueurs américains aux meilleurs joueurs internationaux.

“On pense déjà beaucoup à ce que pourrait être le All-Star 2025. Des gens parlent de concepts comme le format de la Ryder Cup (compétition de golf, ndlr.) – avec des joueurs américains qui jouent contre des joueurs internationaux. Nous analysons toutes les possibilités pour le All-Star – restez connectés.”

On le sait, Silver cherche un moyen pour redonner de l’enjeu au match des étoiles, qui a beaucoup perdu en intérêt ces dernières années. Pour cela, la NBA a décidé de changer le format pour le All-Star Game 2024 en revenant à une confrontation classique Est vs Ouest, même si on doute que ça change quoi que ce soit en matière d’intensité. Par contre, une opposition USA vs International, voilà qui a le potentiel pour vraiment relancer le All-Star Game.

Team USA vs. World NBA All-Star Game format gets intriguing updatehttps://t.co/E8k02RBTVN

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 31, 2023

En effet, ce type de confrontation va toucher à la fierté des joueurs. Les Américains voudront montrer qu’ils restent les boss de la balle orange, tandis que les Internationaux auront à cœur de prouver à leurs homologues US que le basket ne leur appartient plus. Imaginez un peu le délire : LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et Cie d’un côté, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic… de l’autre. Cela pourrait clairement faire des étincelles.

Alors bien sûr, des modifications devront sans doute être réalisées au niveau des modalités de sélections, le pool des joueurs américains restant bien plus gros que celui des joueurs étrangers malgré l’ascension du basket international en NBA. Quand on connaît les enjeux (notamment financiers) pouvant accompagner une sélection au All-Star Game, ce n’est pas anodin.

Mais une chose est certaine : la NBA n’a pas peur de tenter de nouvelles choses quand il s’agit de booster l’intérêt de son produit. Et le All-Star Game – qui fait partie des grandes vitrines de la Ligue – est clairement l’une des priorités pour Adam Silver.

“Quand on parle du All-Star Game, on veut s’assurer que tout le monde comprenne, coachs inclus, qu’il s’agit d’un vrai match de basket.” – Adam Silver

Source texte : conférence de presse All-Star Game 2025