La nuit dernière à New York, James Harden a fait ses grands débuts sous le maillot des Clippers. Des débuts qui se sont soldés par une défaite face aux Knicks, mais le Barbu a confiance sur les capacités de sa nouvelle équipe à trouver le bon rythme.

Les débuts de James Harden avec les Clippers étaient attendus, et comme prévu il y a eu du bon et du moins bon.

Le bon, c’est une performance individuelle plutôt solide pour le Barbu (17 points et 6 passes à 6/9 au tir en 31 minutes), accompagnée de quelques séquences intéressantes avec ses nouveaux copains. Le moins bon, c’est le quatrième quart-temps désastreux des Clippers collectivement et les 22 pertes de balle au total qui ont plombé la nouvelle équipe d’Harden.

Interrogé sur sa grande première avec Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook, Harden a préféré retenir le positif (via HoopJab).

“C’était bien. Les possibilités sont infinies. On a été solides pendant trois quart-temps, et puis on n’a pas vraiment réussi à trouver notre rythme offensif dans le quatrième. On a raté des shoots faciles qu’on mettra à l’avenir.”

Un optimisme qui puise notamment sa source dans le fait que James Harden est encore en phase de reprise. Le Barbu l’a dit lui-même après le match, il a pas mal dû improviser sur le terrain étant donné qu’il n’a pas pu participer au camp d’entraînement avec les Clippers ou à la présaison, sans compter le fait qu’il doive encore monter en puissance physiquement. Traduction : Harden et les Clippers ont besoin de temps, mais ça ira de mieux en mieux aux yeux du All-Star.

James Harden's debut with the Clippers: 17 PTS (6/9 FG), 6 AST, 2 TO in 31 MINSpic.twitter.com/IxOfDr6hYg

— Ballislife.com (@Ballislife) November 7, 2023

Aligné avec Kawhi, PG, Westbrook et Zubac dans le cinq du début de match, mais aussi avec la second unit en cours de rencontre, James Harden avait comme mission principale de faciliter le jeu. Et il l’a plutôt bien fait. Il se dit prêt à tout pour aider les Clippers à trouver le juste équilibre, même à jouer plus sans ballon notamment quand il est avec Russ sur le parquet. La notion de sacrifice, si chère au coach Tyronn Lue, semble être arrivée aux oreilles du Barbu.

“Quand je suis en pick & roll, je veux trouver le meilleur shoot possible, peu importe qui est ouvert. C’est la défense qui dicte ça. Bien sûr, si quelqu’un est chaud, on va essayer de continuer de lui donner le ballon, mais sinon l’objectif est de trouver le meilleur tir possible pour notre équipe. Plus on a de bons shoots, plus on sera efficaces. Je suis excité pour la suite.” – James Harden

La prochaine étape pour Ramesse et les Clippers ? Mercredi à Brooklyn.

Source texte : après-match via HoopJab