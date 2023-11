C’est le grand soir pour James Harden. Ce lundi à New York, le Barbu va jouer son premier match sous son nouveau maillot des Clippers, et sera aligné dans le cinq majeur avec les stars Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook. Des débuts attendus qui valaient bien une répétition générale.

Harden – Westbrook – Kawhi – PG13 – Ivica Zubac.

Sur le papier, le cinq majeur des Clippers fait flipper. Sur le parquet ? On demande à voir comment tout ce beau monde va pouvoir jouer ensemble avec seulement un ballon. En tout cas une chose est sûre : pour que ça marche, chaque membre du groupe va devoir respecter la notion de “sacrifice”. Et on peut compter sur le coach Tyronn Lue pour insister dessus.

Selon l’insider Shams Charania de The Athletic, Lue a en effet rencontré ses quatre stars (Harden, Westbrook, Leonard, George) ce week-end pour s’assurer que son quatuor est sur la même longueur d’onde et comprend bien l’enjeu principal de la saison : gagner le titre NBA.

James Harden will debut Monday vs. the Knicks at Madison Square Garden, sources tell @ShamsCharania and @LawMurraytheNU.

L.A.'s starting lineup going forward:

◽️ Russell Westbrook

◽️ Harden

◽️ Paul George

◽️ Kawhi Leonard

◽️ Ivica Zubac pic.twitter.com/QvdFRGcMus

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) November 5, 2023

On sait qu’associer des grands noms – aussi talentueux soient-ils – n’est jamais évident, encore plus dans le cas des Clippers où on a quatre basketteurs qui sont tous des joueurs “de ballon”. James Harden l’a dit lui-même lors de sa conférence de presse d’intronisation : “Je ne suis pas un joueur de système, je SUIS un système”. Sauf que Kawhi pourrait dire pareil, Paul George aussi, tout comme Westbrook si on remonte quelques années en arrière.

La vérité, c’est que pour accomplir leur objectif, les Clippers devront devenir une équipe où chaque membre du quatuor trouve sa place pour avoir un équilibre global sur le plan collectif, plutôt que des stars qui font leur “truc” à tour de rôle pendant que les trois autres regardent.

New Clippers Big Four 🔥 pic.twitter.com/cQAh12YoKk

— Rick Cavs (@CavsRick) October 31, 2023

Comment ces quatre-là vont-ils se trouver ? Qui sera le premier ball handler ? Qui prendra le plus de shoots ? Comment Tyronn Lue organisera-t-il ses rotations et les minutes de chacun ? Le coach des Clippers peut-il vraiment satisfaire tout le monde ?

À quelques heures seulement des grands débuts d’Harden avec Los Angeles, les questions sont forcément nombreuses. Rendez-vous à 1h30 du côté de New York pour avoir un début de réponse.

__________

Source texte : The Athletic