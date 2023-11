Depuis le trade de James Harden en début de semaine, les Clippers ont désormais un Big 4 très impressionnant sur le papier. Quatre grands talents qui vont devoir apprendre à partager la gonfle et Tyronn Lue sait que la mayonnaise ne prendra que si chacun y met du sien.

Malgré la défaite de cette nuit face aux voisins Lakers, il règne comme une bonne odeur de hype autour des Clippers depuis ce mardi matin. Avec l’arrivée de James Harden en provenance de Philadelphie, additionnée aux présences de Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook, la seconde franchise de Los Angeles se prend à rêver toujours plus du titre NBA en 2024. Une bannière, la franchise n’en a jamais accroché au plafond du Staples Center. Et si cette année était enfin la bonne ?

Avec 4 All-Stars encore impactant plus de solides role players autour pour aider, L.A. possède une vraie chance d’aller au bout. Reste qu’il y a une différence entre un effectif sur le papier et ce même effectif sur le terrain. Est-ce que les talents des uns et des autres se complètent bien ? Est-ce que chacun va accepter d’avoir un peu moins de lumière pour le bien du collectif ? Selon Tyronn Lue, le succès passera avant tout par les sacrifices mais il a confiance en ses protégés pour suivre cette voie. Des propos rapportés par Tyler Conway de Bleacher Report.

“La notion de sacrifice sera essentiel. Quatre gars de Los Angeles, quatre gars qui ont fait beaucoup dans leur carrière. Ils comprennent et ils n’ont parlé que de gagner un titre. C’est tout ce sur quoi nous nous concentrons. Cela va demander beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau des tirs ou des minutes. Ils sont prêts à le faire.”

Si Tyronn Lue réussit à fédérer ses quatre stars autour d’un but commun, cela ne pourra qu’aider les Clippers à viser loin mais encore faudra-t-il le prouver sur le terrain. Les quatre “amigos” prennent gentiment de l’âge, les blessures ne les ont pas épargnés ces dernières années. En outre, il faut aussi voir la complémentarité des uns et des autres. Brodie et Ramesse ont chacun besoin de la gonfle, Kawhi et PG ne vont pas non plus attendre dans le corner pendant 48 minutes pour leur laisser. Il va falloir partager le ballon et les responsabilités et c’est là qu’on en revient au sacrifice évoqué par Tyronn Lue. À voir désormais si les Clippers ont ça en eux.

