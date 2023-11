Dans une fin de match rocambolesque, les Spurs de Victor Wembanyama s’étaient imposés à Phoenix ce mardi. Kevin Durant n’aura pas eu à attendre la possibilité de prendre sa revanche trop longtemps puisque les deux équipes se retrouvent déjà cette nuit, toujours dans l’Arizona, toujours à 3h du matin.

Le même match, 48h plus tard. Pourquoi ? Peut-être pour faire comprendre à Gregg Popovich que Zach Collins ne doit pas jouer autant, ou alors pour lui faire comprendre que le vrai meneur de cette équipe doit être Tre Jones, au choix. Ou bien, peut-être encore, pour faire monter un peu Kevin Durant en pression, lui qui est parti de Brooklyn pour se détacher de deux stars trop souvent blessées et qui se retrouve à Phoenix à devoir gérer seul un début de saison car les deux autres stars de l’équipe sont… blessées. Bref, ce soir, la revanche, après un mardi soir sympatoche voici l’Acte 2, et on a décidé pour la peine de pousse la chansonnette, parce qu’on est comme ça, plein de surprises.

Trois, quatre :

On s’était dit rendez-vous dans deux jours,

Même ville, même heure, même joueurs.

On verra en 2024,

Si Booker et Beal pourront jouer.

La nuit est v’nue, Wemby aussi, et il veut vraiment gagner,

On verra ce qu’en pense KD, KD, KD

et les péniches qui lui servent de pieds.

C’est fou ce qu’une rencontre d’il y a deux jours,

nous rappelle la rencontre de ce soir,

KD intercepté par des jeunes déchainés,

et enfin un dernier panier.

(Kevin Durant)

J’ai pas floppé espèce d’idiot,

Keldon m’a arraché le maillot.

Monsieur l’arbitre t’es un idiot,

Combien de bonnes décisions, zéro.

(Keldon Johnson)

Je t’ai pas touché, qu’est ce que tu racontes,

tu trouves des excuses, tu fous la honte,

t’a pas fini, toujours tu te plains,

t’inquiètes pas dans deux jours on revient”

(Les deux dans de magnifiques harmonies)

On s’était dit rendez-vous dans deux jours,

même ville, même heure, même joueurs.

On verra en 2024,

si Booker et Beal pourront jouer.

Et tout le monde dit bien merci à Patrick pour la chanson, et on se retrouve ce soir pour notre fameuse revanche ?

Source texte : Littéralement Patrick Bruel