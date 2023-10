Interrogé hier soir en sortie de scrimmage public, Victor Wembanyama a pu faire part de son ressenti sur une hype toujours plus grandissante à San Antonio. Puis est venue, forcément, la question fatidique sur le choix de Joel Embiid, qui avait annoncé deux jours plus tôt qu’il choisissait de représenter les États-Unis en équipe nationale et, logiquement, lors des prochains Jeux Olympiques.

Très belle pirouette Victor.

Très belle pirouette, et si ta communication est aussi parfaite que ton jeu ça va commencer à être relou pour les autres êtres humains.

💬 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗪𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝘆𝗮𝗺𝗮 𝘀𝘂𝗿 𝗝𝗼𝗲𝗹 𝗘𝗺𝗯𝗶𝗶𝗱 :

“Je n’ai pas vraiment d’avis parce que je suis juste triste pour le Cameroun !” 🗣️

Wemby parle également du scrimmage, mais aussi de l’Équipe de France. 🇫🇷#SKWEEKSkwad #Wembanyama pic.twitter.com/hJyqXaQoZQ

Triste pour le Cameroun, si c’est un troll c’est magique et si c’est une réponse préparée c’est très bien joué car le géant se met la fanbase camère dans la poche tout en évitant de s’empêtrer dans un débat inutile sur l’absence en Équipe de France d’un mec qui n’y aura de toute façon jamais mis les pieds. Possible aussi que Victor ait laissé son coeur parler quand il évique son envie de se battre aux côtés “d’autres Français”, parce que tout ce que le V veut c’est jiuer au basket et accessoirement botter des fesses. et ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il aura peut-être celles de Joel Embiid à gérer dans moins d’un an.

Polémique 0, Victor 1. Toujours pas d’erreur pour le rookie des Spurs, et la décision de Joel Embiid de ne pas porter le maillot bleu semble lui en toucher une sans faire bouger l’autre. Il est comme ça Wemby, et si les journalistes veulent manger ils devront aller à la cantine.