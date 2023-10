Pendant que bon nombre d’entre nous tentait de trouver un sens à la vue devant des matchs de pré-saison NBA, une magicienne enflammait pour sa part le Game 1 des Finales NBA entre le Liberty de New York et les Las Vegas Aces. Son nom ? Marine Johannes.

On avait un peu peur pour son temps de jeu après les déclarations – notamment – de sa coach Sandy Brondello, et hier soir l’internationale française (…) a répondu présent en scorant autant de points sur ce Game 1 que sur l’intégralité des Playoffs jusque-là. Mais Marine Johannes a-t-elle seulement marqué 14 points en 20 minutes ? Oh non, Marine Johannes a planté des shoots de L’ESPACE, des shoots… à la Marine Johannes. Tout ça après s’être pointé à la salle avec un maillot de Victor Wembanyama avec les Spurs.

On appelle ça une soirée quasi parfaite, et on dit quasi parce que, malheureusement, les Aces ont appuyé sur l’accélérateur en deuxième mi-temps pour l’emporter assez facilement sur ce Game 1 grâce à un gros match du quatuor Aja Wilson – Kelsey Plum – Chelsea Grey – Jackie Young.

14 points au final et on se souviendra surtout que Marine avait déjà 14 points… à la mi-temps, et que l’espace de quelques minutes la planète orange ne parlait que d’elle. En même temps… téma les shoots :

Le niveau de difficulté des shoots rentrés par Marine Johannes… on se rend pas compte. pic.twitter.com/p8oeLUc8hj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 8, 2023

MARINE JOHANNES BORDEL !!! pic.twitter.com/XN1Zu8TRDB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 8, 2023

Quelle reine. pic.twitter.com/Dz34vj3ZIV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 8, 2023

Le ralenti est fou + elle se marre 😭😭😭 pic.twitter.com/zSqSXQ67BE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 8, 2023



Un quart d’heure suspendu dans le temps, et qui aura peut-être le mérite de relancer MJ dans la rotation du Liberty pour ces Finales. Et en attendant Victor Wembanyama ce soir face au Thunder, on peut donc dire que la France du basket va bien, merci pour elle.