Une fois la pilule de l’absence de Damian Lillard avalée, ce match entre les Suns et les Pistons devenait le main event de notre soirée. Marine Johannes envoyait des bombas à quelques centaines de kilomètres, mais le vrai rouleau compresseur de ce dimanche portait bien un maillot des Suns.

Bradley Beal, Devin Booker, Josh Okogie, Kevin Durant, Jusuf Nurkic. Voilà pour le premier cinq de départ de la saison aligné par Frank Vogel avec les Suns. Flippant, pas autant que la passivité de Jusuf Nurkic en défense sur Jalen Duren lors du premier quart, mais flippant quand même.

Que retenir de ce match ? Déjà ce premier quart, justement, lors duquel les Suns auront tiré environ à 130% au tir (17/20 en réalité). 46-29 après douze minutes, pour un beau teaser de ce que devrait être cette saison régulière à Phoenix. Pré-saison oblige les trois killers ne joueront pas tant que ça au final (entre 13 et 15 minutes), Grayson Allen prendra notamment le relai alors que côté Pistons Ausar Thompson régalait et Killian Hayes et Marvin Bagley III se montraient.

D’un point de vue chiffré donc, rien de bien fou, des Pistons qui reviennent très fort en fin de match et des Suns qui s’en sortent finalement en OT, mais ce que l’on retient donc de cette première pour les Avengers des Suns, c’est que quand les trois All-Stars sont sur le terrain, mieux vaut avoir Marcel Desailly et Lolo White en défense centrale. La preuve ? la voici, tout en highlights :

Les highlights du 1er match du trio KD – Booker – Beal : 35 points en 42 minutes.

Bon courage pour défendre sur les Suns cette saison. pic.twitter.com/V2mvlRvKYa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 8, 2023