Son nom a été largement mentionné dans les rumeurs de transfert cet été, notamment dans le feuilleton Damian Lillard. La NBA est un business, Tyler Herro le sait, mais il veut prouver cette saison qu’il est une pièce incontournable de sa franchise. Les termes sont dits, y’a plus qu’à assumer.

Après quatre années passées dans la Ligue, toutes à Miami, Tyler Herro fait partie du paysage. Trois saisons en sortie de banc, la dernière à plus de 20 pions de moyenne et couronnée d’un trophée de meilleur sixième homme de la Ligue, et une saison 2022-23 dans les mêmes standards mais cette fois-ci dans la peau d’un titulaire indiscutable. Le “problème” avec Tyler Herro ? Ce constat qui nous dit que si le n°13 de la Draft 2019 est l’un des joueurs les plus excitants de la Ligue… le gap entre son niveau et celui d’un All-Star est réel, ceci le classant dans la catégorie des joueurs… difficiles à classer.

Tyler Herro est-il une superstar en gestation ? Un très solide troisième ou quatrième homme ? Difficile de lui coller une étiquette mais une chose est sûre, le board du Heat n’a pas hésité cet été à inclure Tyler dans à peu près tous les packages existants pour récupérer Damian Lillard. Grisant pour le joueur, d’autant plus que tout du long, les Blazers criaient à qui voulaient l’entendre… que le joueur ne les intéressait pas. Une situation que le joueur a compris, mais une situation qui semble lui avoir donné une motivation supplémentaire et l’envie de hurler à ses dirigeants qu’il n’est pas pas le genre de mec qu’on transfère :

Honnêtement, mon objectif cette année est de faire en sorte que mon nom devienne intouchable. C’est mon objectif. A la fin de cette saison, ils ne voudront pas me transférer. C’est mon objectif. C’est dans l’ordre des choses, je suis de retour, je suis heureux et reconnaissant d’être là, je comprends que tout ça reste un business.”

Après deux finales NBA perdues et une finale de Conférence en quatre ans, plutôt pas mal, Tyler Herro veut enchainer avec le Heat, et devenir un incontournable de sa franchise aux côtés des franchise players Jimmy Butler et Bam Adebayo. Il en a le talent et le l’envie, ne reste plus qu’à trouver un peu de constance, de dureté, et tant qu’à faire augmenter un peu les moyennes pour faire cogiter un peu plus Pat Riley et Erik Spoelstra. Les termes sont dits, y’a plus qu’à assumer.

Source texte : Miami Herald