C’est peut-être le poisson le moins en vue du banc. Mais quand la baleine arrivera gueule ouverte pour engloutir le maximum de ces petites bestioles, c’est bien lui qui pourrait remonter jusqu’à la surface et avertir les pêcheurs qu’en-dessous c’est la merde. La métaphore est longue et vraiment mal calibrée. On espère que l’article sera plus parlant.

Alors comme ça le Heat serait plafonné ? Et on ne prévient même pas Patrick ?

Cela fait trois saisons consécutives que Miami se qualifie pour les Playoffs, sans pour autant qu’une logique de résultats apparaisse. Finales NBA à l’issue de l’exercice 2019-20, sortie au premier tour la saison suivante et finale de conférence en mai dernier. Ça fait des vagues, le bateau tangue, se stabilise, ça monte haute et redescend parfois bas (pas de Playoffs en 2018-19), rien n’est catastrophique mais on en vient logiquement à se poser une question existentielle : cette génération de Heatles peut-elle aller chercher un titre avant de s’éteindre ? Jimmy Butler a déjà 33 ans, autour c’est encore jeune et insouciant, sauf que la concurrence se renforce et on a l’impression que les Floridiens passent un tour à chaque fois qu’ils rentrent le ventre. Il faut miser sur l’échec des autres pour réussir, et au moment où une superteam – alors dans une excellente dynamique – croise la route du Heat, c’est la fin de l’aventure. Prenons la campagne 2019-20 tiens. Biaisée par la Bulle d’Orlando et tout le barouin autour, mais globalement une superbe équipe du Heat. Un Giannis Antetokounmpo très bien défendu en demi de conf’. Des Celtics ravagés sur la marche du dessus. Puis la rechute. On n’a pas vraiment eu le temps d’y croire pendant les Finales. Anthony Davis et LeBron James ont bien gâché l’engouement. Mais alors le redémarrage du Heat en décembre 2020… Proche de la faute professionnelle. Comme si la mayonnaise n’avait jamais pris. Sortie de route au premier tour des Playoffs 2021 : un violent sweep des Bucks. Puis le temps des questions.

Depuis ?

De l’eau a coulé sous les ponts. Le Heat a retrouvé les sommets de l’Est en s’éteignant en finale de conférence la saison passée. C’est peut-être là que se terre notre “logique de résultats” tant recherchée. En plusieurs saisons de Process, les Floridiens ont dû bosser leurs fondamentaux, ensemble, pour se rapprocher d’un résultat pas encore réatteint. Cette saison 2022-23 sera peut-être la bonne. Il y a eu de la stabilité, des petits ajustements, l’entrée de Tyler Herro dans le cinq de départ… mais ça ne prend toujours pas. Encore une vague. Peut-être celle de trop. Le Heat est 8e à l’Est avec seulement 20 victoires pour 19 revers. Difficile d’imaginer les Floridiens, à l’orée de cette saison, derrière les Knicks et les Pacers. On leur souhaitait de la continuité en saison régulière, c’est finalement là qu’ils ont le plus de mal. Quand on vannait la précédente génération du Jazz à propos du contraste entre ses résultats de régulière et ceux en Playoffs, on sous-entendait presque qu’il était simplissime – à la condition de deux All-Stars et d’un minimum de collectif – de jouer le haut de tableau en saison régulière. La potite bourrasque que traverse actuellement le Heat montre que ça ne l’est pas.

Après la moche défaite de la nuit passée contre les Lakers, Tyler Herro – à contresens de tout ce que l’on vient d’expliquer – s’est montré serein quant au potentiel de ce Heat. Bizarre ce type, très défenseur de la veuve et de l’opprimé, même quand ces derniers ont tabassé un vieux pour lui voler sa Rolex.

« Je ne pense pas que l’équipe soit plafonnée… Nous sommes aussi talentueux que l’an dernier… Je pense que nous pouvons refaire ce que nous avons accompli l’année dernière et même nous battre pour un championnat. » – Tyler Herro pour ESPN

Pas d’inquiétude, Tyler Herro est sur le coup. Si le Heat peine à remonter au classement et tombe toujours bêtement quand il y a la place pour enchaîner, ce n’est absolument pas une source d’inquiétude pour son Golden Boy de 22 ans. Le gars a déjà un trophée de Sixième homme de l’année dans le garage, la vie est belle, et bientôt il refait la moquette du salon.