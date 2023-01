Il y a des défaites qui frustrent, et il y a des défaites où on a envie de changer de sport. Cette nuit à Los Angeles, le Heat était en déplacement pour affronter les Lakers orphelins de LeBron James, Anthony Davis et Lonnie Walker. C’est donc en toute logique que Miami a perdu le match, 112 à 109.

C’est la légende du mercredi, mais qu’est-ce que ça fait mal.

Alors que le Heat venait de nous offrir un semblant de progression, remportant 4 de ses 5 derniers matchs, les hommes d’Erik Spoelstra ont réussi l’exploit de faire trois pas en arrière.

On était encore dans les vibes de la victoire chez les Clippers et du game winner de Tyler Herro à Utah, donc tout allait… bien ?

Et puis, il y a eu le match de cette nuit. Pas de quoi balancer tous les efforts récents à la poubelle, mais cela mérite tout de même quelques explications.

Anthony Davis était évidemment absent, et LeBron le rejoignait en étant malade.

Ajoutez à cela l’absence de Lonnie Walker, et vous aviez trois des cinq meilleurs joueurs des Lakers indisponibles, face à une équipe du Heat quasiment au complet. On ne compte pas Duncan Robinson opéré cette semaine, pour le reste tous les cadres étaient présents : Jimmy Butler, Kyle Lowry, Tyler Herro, Bam Adebayo, Max Strus, Caleb Martin, Gabe Vincent, Victor Oladipo, la totale.

Donc normalement, sur le papier, ce à quoi vous vous attendez, c’est un putain de blowout.

Et bien tout le contraire a eu lieu.

Miami vient de perdre face aux Lakers. 112 à 109. Sans LeBron.

Sans Anthony Davis.

Timides d’entrée, les hommes de Miami ont laissé les Lakers prendre confiance, ce qui a posé de mauvaises bases pour la suite de la rencontre.

Dennis Schroder, Thomas Bryant et Austin Reaves aux fourneaux, puis Russell Westbrook en sortie de banc, c’était hélas suffisant pour faire douter cette équipe du Heat cette nuit.

Il fallait voir ce pauvre Spoelstra, tapant du pied sur le côté du terrain lors d’oublis défensifs, pour comprendre le niveau de sérieux de ses troupes ce mercredi.

Comment vouloir s’attendre à autre chose qu’une surprise, quand vous laissez autant l’adversaire survivre et quand vous réalisez autant d’erreurs ? Oladipo, en premier, a régalé dans ses oublis en plein money-time. Mais ce sont les autres cadres, expérimentés, qui ont eux aussi zappé l’importance des petits efforts. Alors que Bam Adebayo faisait son chantier habituel (30 points, 13 rebonds), les visiteurs ont cru que les Lakers allaient s’effondrer alors qu’il fallait prendre ce match par ses propres mains.

Résultat des courses, dans un money-time un peu bancal, ce sont les shoots du Heat qui ne sont pas rentrés, pendant que Schröder (sur une cheville) s’est régalé.

Miami va ensuite se déplacer à Phoenix, avant d’affronter les Nets, le Thunder puis deux fois les Bucks. Rien d’insurmontable, mais si ce genre d’effort se reproduit, faudra pas s’étonner de voir le Heat s’incliner… et avec la manière.