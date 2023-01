Pas de treizième victoire de rang pour les Nets, qui ont chuté cette nuit face aux Bulls. Kevin Durant a été énorme – 44 points – mais trop esseulé face à un collectif des Taureaux qui n’a eu de cesse de faire feu de tout bois.

Toutes les stats du match, y compris celles de Ben Simmons aux lancers, sont à retrouver par ici !

Toutes les bonnes choses ont une fin, et la magnifique série de douze victoires consécutives réalisée par les joueurs de Jacque Vaughn ne fait pas exception à la règle. Alors que Brooklyn mettait ces dernières semaines une pression de plus en plus intense aux Celtics en tête de la Conférence Est et de la Ligue, les coéquipiers de Joe Harris ont manqué l’occasion de recoller à ceux de Marcus Smart en s’inclinant face à de valeureux Bulls.

Les pensionnaires du Barclays Center se retrouvent même à présent derrière les Bucks qui, dans le même temps, s’imposaient face aux Raptors. Les Cavs et les Sixers ont également gagné cette nuit, ce qui signifie qu’après avoir si longtemps été dans la position du chasseur derrière Boston, Brooklyn est désormais plus que jamais dans le viseur de la concurrence à l’Est.

Kevin Durant a tout fait pour que la série s’allonge (44 pions à 15/22 au tir dont 5/10 du Brooklyn Bridge) mais n’a vraiment pas été aidé par ses coéquipiers. Kyrie Irving ? Anormalement maladroit de loin (1/8 à distance). Ben Simmons ? toujours aussi timoré offensivement et en plus handicapé par des problèmes de fautes. Royce O’Neale ? En mode maçon (0/9 au tir). Seul Seth Curry (6/7 derrière l’arc) a vraiment tenu son rang, et M’sieur Durant a eu du mal à tout faire tout seul.

En face, DeMar DeRozan à mi-distance (22 points) et Nikola Vucevic au poste (21 unités) ne se sont pas fait prier pour punir la défense des Nets, bien accompagnés par Patrick Williams (22 points) et Ayo Dosunmu (17 points). Les joueurs de Billy Donovan continuent, grâce à ce succès, de s’accrocher aux places qualificatives pour le play-in tournament et ont démontré que, même avec un Zach LaVine moins bien (13 points), ils restent capables d’être compétitifs face aux meilleurs.

Grosse performance des Chicago Bulls donc, qui marquent les esprits et la concurrence, pour bien attaquer 2023. Quant aux Nets, la suite nous dira si cet accroc n’était qu’un simple accident de parcours ou une vraie rupture de dynamique.

Source : ESPN