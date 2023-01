Jalen Brunson aime décidément bien les Spurs. Alors qu’il avait déjà établi son précédent record en carrière face à l’équipe de Gregg Popovich lors de sa saison rookie, l’ancien meneur de Dallas a été l’artisan majeur du succès des New York Knicks face à San Antonio.

Le boxscore de cette rencontre de qualité vous est servi ici !

“En voilà un qui nous aurait fait du bien en 1999” ont dû se dire les plus anciens fans des Knicks en regardant la performance de Brunson ce soir. Parce que bon, dans l’absolu on a rien contre Charlie Ward hein, mais bon, c’eût tout de même été bien pratique d’avoir un meneur capable de rentrer aussi aisément dans les têtes des Spurs quand il fallait les jouer en Finales, qu’on se le dise.

Allez, on reconnaît que tout ça c’est de la vanne, le contexte est bien totalement différent. N’empêche que devant le public du Madison Square Garden ce mercredi, Jalen Brunson a envoyé une perf’ record pour lui en régulière à 38 pions marqués, à 63% d’adresse dont 43% depuis la Statue de la Liberté… et surtout un Keldon Johnson qui va encore pendant longtemps faire des cauchemars du numéro 11 des Knickerbockers. Après un mois de décembre qui n’aura pas forcément été marqué du sceau de la régularité, l’ancien de Villanova démarre 2023 sur les chapeaux de roues et en l’absence de R.J. Barrett, il a rappelé pourquoi la franchise de Big Apple avait tant tenu à lui filer un gros chèque l’été dernier : en menant de main de maître sa team, qui continue à croire au Top 6 de l’Est.

À ses côtés, Julius Randle a fait son chantier habituel (25 points, 13 rebonds, 4 contres) même si celui-ci a tout de même été agrémenté de quelques briques (9/26 au tir dont 1/8 depuis la Nouvelle-Orléans). Face à une franchise des Spurs qui bataille pour une bonne place à la prochaine Draft, mais dont les joueurs bataillent sur le terrain, il fallait bien cela pour résister au comeback des Texans dans le quatrième quart. Mais croyez-le ou non, nous sommes à l’ère du multiverse et, en 2023, c’est bien tout New York qui rêve de postseason et San Antonio qui attend tranquillement le mois de juin et la prochaine Draft.

Les plus écolos d’entre nous pourront remercier Brunson, mais aussi le public du MSG, de faire baisser la note de chauffage en faisant monter la température à leur manière dans la mythique enceinte new-yorkaise. Au passage, ça se clôture quand les votes pour le All-Star game déjà ?

