Ce n’était pas l’affiche la plus sexy de la nuit, mais le match entre Wolves et Blazers s’est révélé être une sympathique partie de basket. Damian Lillard a été très bon, mais ce sont bien les Loups qui prennent un succès important à la maison. Anthony Edwards a guidé la meute en étant ultra décisif, bien aidé par Rudy Gobert et Taurean Prince.

Toutes les stats du match sont à retrouver par ici !

Minnesota avait a coeur de remporter une nouvelle victoire après le solide triomphe à la maison face aux Nuggets ce lundi. Face aux Blazers, l’opportunité était effectivement alléchante : une équipe à la lutte pour les Playoffs, à domicile. On ne va pas se mentir – à domicile de surcroit – c’est succès obligatoire. D’autant plus quand on sait que les Wolves sortent tout juste d’une très crade série de six défaites de suite. Sans Karl-Anthony Towns, c’est Anthony Edwards qui la responsabilité de mener les troupes. Spoiler : il l’a fait avec brio.

Sa ligne de stats ce soir ? 32 points, 7 rebonds et 3 passes, à 11/26 au tir. Ant’ enchaîne une septième rencontre d’affilée à plus de 25 points, preuve supplémentaire – s’il en fallait une – que le garçon endosse plutôt bien le rôle de patron de sa squad. Le match en lui même ? Un échange de paniers quasi continu entre les deux formations. Les Wolves ont bien compté près de dix points d’avance à plusieurs reprises dans la partie, mais n’ont jamais saisi l’opportunité pour envoyer Portland dans les cordes. Si Luke Garza a pris dans un premier temps le scoring en main, c’est très vite Toto Édouard qui a pris le relai. Ultra clutch en fin de match, il a inscrit 13 des 17 derniers points des Wolves, Monsieur Propre le type. Et vas-y qu’il envoie une énorme flèche depuis les trois-points pour plier l’affaire, solide de chez solide.

Belle win des Wolves, contents pour eux. Taurean Prince a été parfait, Anthony Edwards clutch comme jamais, Rudy très solide des deux côtés quand ça comptait. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2023

Rudy Gobert ? Costaud des deux côtés du terrain, assez propre au tir mais aussi à l’heure de gober (lol) les rebonds et renvoyer les adversaires d’où ils viennent. Statistiquement parlant ? Petit double double à 17 points et 12 rebonds, auxquels vous pouvez aussi ajouter 3 contres et 2 interceptions. Les récentes rumeurs autour de son intégration chez les Wolves l’ont peut-être vénère, allez savoir… À noter aussi la belle prestation de Taurean Prince, qui a notamment provoqué un passage en force important sur Shadeon Sharpe dans les deux dernières minutes pour récupérer la possession.

Côté Blazers, il aura manqué sans doute un peu de hargne, même si Damian Lillard boucle le match avec 27 points, 4 rebonds, 6 passes et un énorme tir du parking pour permettre aux siens de continuer à y croire dans les dernières minutes, en vain finalement. Portland s’est écroulé dans le money time, la faute à des actions trop hésitantes et des séquences défensives trop mal gérées pour tenir l’accélération des Loups. Score final 113-106, et l’espoir d’un avenir meilleur pour Minnesota.

Source : ESPN