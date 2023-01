Les fans des Raptors et des Bucks sont passés par toutes les émotions ce mercredi soir, en voyant une purge de basketball quasiment se transformer en un moment d’histoire. Terminés et au fond du trou à 3 minutes de la fin du match, les soldats de Toronto ont failli réaliser le comeback de l’année en NBA.

Vous savez qu’un match est dingue quand tout le monde commence à écrire en majuscule.

Et cette nuit, à Toronto, tout le monde a écrit en majuscule, de l’Ontario au Wisconsin en passant par les 5 continents.

Pourtant, quelle daube de basket les Raptors nous proposaient sur 45 minutes de la partie. Incapables en attaque, plombés par un Pascal Siakam en soucis de fautes, les hommes de Nick Nurse faisaient de la peine à regarder. On était même en totale aisance en s’apprêtant à écrire un papier pour démolir cette équipe, incapable de produire du bon jeu devant son public pendant 48 minutes, à un mois de la trade deadline.

La première période était à jeter à la poubelle, ne tournons pas autour du pot.

Entre les briques des Raptors (28 des 30 premiers tirs loupés !) et les maladresses des Bucks (39 points au total), cette première mi-temps était un répulsif envers le sport du basketball.

Mais c’est aussi ça, la magie de la NBA.

Un match peut être plié en 45 minutes, avant qu’un séisme prenne place au buzzer.

Trop tard, et trop dommage car il a été énorme. pic.twitter.com/Wb6zdPvdnH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2023

Luka Doncic et les Mavs nous avaient fait le coup récemment face aux Knicks, on a failli avoir droit à un finish tout aussi roccambolesque.

Menés de 20 points à 3 minutes de la fin, les Raptors vont réaliser un comeback extraordinaire.

Au centre de la manoeuvre ? Scottie Barnes, bien épaulé par Gary Trent Jr, qui va enfin débloquer son immense talent pour scorer à outrance. Pénétration sur pénétration, jeu en force et en touché, le rookie de l’année en titre va take over et quasiment faire chuter les Bucks sur cette fin de rencontre sans dessu-dessous. Et pendant que Mike Budenholzer va reposer ses forces principales pour laisser Grayson Allen faire n’importe quoi, c’est GTJ qui va envoyer tout le monde en prolongation.

Scène de folie à la Scotiabank Arena de Toronto, la phrase préférée des fans des NBA est tombée.

“J’avais quitté le match y’avait +20 et 3 minutes à jouer, what the fuck ?!“

Malheureusement pour les Raptors et leurs supporters, la prolongation ne changera rien. Elle ne fera d’ailleurs peut-être qu’accentuer les maux des Canadiens, avec un héroïque comeback envoyé à la poubelle en overtime. Un exploit de deux hommes qui aura un peu caché la misère, mais pendant combien de temps ?

Car si le résultat final est une défaite en prolongation face aux Bucks, la réalité du terrain est que Toronto est sur 13 défaites sur les 18 derniers matchs, et il faudra bien plus qu’un alignement des planètes pour changer la donne. Cependant, merci pour le spectacle. On s’est bien marrés.