Match complètement dingue à Toronto cette nuit, remporté in extremis par des Bucks qui sont passés tout proche du choke (104-101). Comme d’habitude ? La victoire de Milwaukee est passée par un chef d’oeuvre de leur patron. Giannis Antetokounmpo continue de normaliser l’exceptionnel, avec 30 points, 21 rebonds et 10 passes ce mercredi.

Est-ce qu’on prend déjà trop pour acquis Giannis Antetokounmpo ?

Peut-être bien. En tout cas, on commence à banaliser ses performances, alors qu’en ce moment le boss des Bucks est sur une autre planète, des deux côtés du terrain.

Quelle frayeur les hommes de Mike Budenholzer ont eu, en laissant Toronto forcer une prolongation alors qu’ils menaient de 18 points à 3 minutes de la fin (!) du match. Normalement, on devait taper sur les Raptors pour leur attaque affreuse, mais Scottie Barnes et Gary Trent Jr ont été héroïques et ont forcé 5 minutes supplémentaires.

Cinq minutes qui ont juste repoussé l’inévitable, une défaite face aux Bucks et face à un Giannis trop polyvalent.

30 points, 21 rebonds, 10 passes et 12 balles perdues, c’est ce qu’on appelle un quadruple-double de qualité.

Oui oui, 12 ballons perdus, vous avez bien lu.

Mais il est important de dire justement à quel point les Raptors ont réussi à frustrer la bête, elle qui était sur 3 matchs de suite à minimum 40 points.

Les 4 derniers matchs de Giannis : 45 points, 22 rebonds, 7 passes.

43 points, 20 rebonds, 5 passes.

55 points, 10 rebonds, 7 passes.

30 points, 21 rebonds, 10 passes. Absurde. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2023

La passe SOMPTUEUSE de Giannis

Cependant, bloquer Giannis au scoring, c’est lui ouvrir un autre immense aspect de son jeu : la distribution.

Comme un symbole, cette passe somptueuse en fin de match pour Grayson Allen dans le corner, après avoir attiré environ 5 défenseurs, la ville de Toronto et le Ministère de la Défense canadienne sur sa pénétration. Conscient de sa force d’attraction, Giannis sert son copain pourtant sacrément responsable du comeback des Raptors dans le temps réglementaire, et Allen ne se fait pas prier pour crucifier les fans de Toronto.

Comme dit plus haut, Nick Nurse et son staff avaient fait le nécessaire pour limiter Antetokounmpo. Ce n’est pas tous les jours qu’on le voit perdre plus de 10 ballons et finir une partie à 7/18 au tir. En ce sens, la défense des Raptors peut se féliciter, car n’importe quel soir, c’est une performance collective exceptionnelle face à un des meilleurs joueurs au monde.

Et pour autant, Giannis termine sa soirée en triple-double 30-20-10. C’est ça qui est dingue.

Pas de Jrue Holiday, pas de Khris Middleton, pas une immense forme pour les Bucks en ce moment, et c’est le patron qui répond plus que jamais présent. Le leadership, ça se démontre aussi par la capacité à ne pas chercher d’excuses quand pourtant on vous les tend. Et le phénomène d’Athènes ne fait que ça en ce moment.

Nouvelle victoire de Milwaukee, nouvelle défaite frustrante pour les Raptors, nouvelle performance extraordinaire pour Giannis Antetokounmpo.