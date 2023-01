Après la performance historique de Donovan Mitchell face aux Bulls ce lundi, les Cavaliers remettaient cette nuit le couvert face à des Suns englués dans une spirale négative en termes de résultats. Evan Mobley n’en avait pas grand chose à secouer, et offre à Cleveland un succès sur le fil !

Les Suns espéraient se relancer dans l’Ohio après 10 défaites en 13 matchs. Les Cavaliers voulaient bonifier la nuit historique de lundi face à Chicago. Après un début de match serré, les Cactus sont ceux qui négocient le mieux la rencontre : un premier quart assez poussif – des deux côtés d’ailleurs – pour se mettre dans le jus, un deuxième pour rentrer dans le lard des Cavs et créer un écart de dix points à la pause.

Dans le jeu ? Du Chris Paul et du Landry Shamet pour guider offensivement la troupe de Monty Williams, toujours privée de son leader Devin Booker. Bref, un premier acte négocié correctement par les visiteurs, pendant que les hôtes de maison sont eux plus en difficulté : Dodo la Miche n’a pas envoyé la même sauce que lundi, et malgré les quelques tirs primés de Cedi Osman et Caris LeVert, rien de trop croustillant à se mettre sous la dent en attaque pour répondre efficacement à un jeu adverse certes loin d’être parfait, mais bien suffisant pour basculer en tête à la pause.

Un passage au vestiaire, ça vous remet les idées en place vous ? Parce que pour les Cavaliers, c’est oui. Step up global, pendant que les Suns accusent le coup. Le jeu est nettement plus brouillon à l’heure de créer des choses, la preuve ? Seulement six paniers réussis en douze minutes, ouais c’est clair que ça pique. Sans Devin Booker, cette équipe confirme une nouvelle fois qu’elle est déboussolée.

Parlons maintenant des Cavaliers, car ce second acte a été bien plus reluisant. Caris LeVert a fait trembler la ficelle depuis le parking de la salle, toujours bien aidé par Cedi Osman et Donovan Mitchell. Le bonhomme tout vert boucle la partie avec 21 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, belle petite perf’ qui régale.

Evan Mobley pour la win !!! 🔥pic.twitter.com/3KsWXoc3RK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2023

Ah oui, c’est vrai qu’il y a Evan Mobley dans le titre, alors parlons-en aussi : c’était plutôt Evan Casper jusqu’aux ultimes secondes du match, puisque le pivot de Cleveland s’est contenté ce soir de 6 points à 2/9 au tir… Mais comme dirait Tata Monique, la quantité ne fait pas la qualité. 88-88, dix secondes à jouer… Donovan Mitchell perfore la défense, Mobley se présente à trois mètres du panier. Le jumper est bien exécuté, filoche et match plié. Les Cavaliers n’ont pas proposé le plus grand basket possible, mais ils ont fait le boulot malgré une entame bien crade, victoire méritée.

