Rudy Gobert prend 100 000 dollars d’amende pour ses commentaires sur l’arbitrage !

Il fallait s’y attendre : la NBA n’a pas épargné Rudy Gobert, qui s’est exprimé en fin de rencontre après Cavaliers – Wolves sur un lien potentiel entre arbitres et paris sportifs. Des propos sanctionnés durement par la NBA : 100 000 dollars d’amende !

Ni le lieu, ni le moment de parler d’un tel sujet, surtout après avoir été éjecté en toute fin de partie. Rudy Gobert a été attrapé par la NBA pour ses propos sur l’intégrité des arbitres vis-à-vis des paris sportifs suite à son expulsion lors du match Cavaliers – Wolves. La ligue n’a pas du tout aimé les sous-entendus émis par le pivot français, et va donc taper assez sévèrement au porte monnaie du garçon : 100 000 dollars d’amende !

100 000 dollars d’amende pour Rudy Gobert pour son comportement + propos tenus à l’occasion du match face à Cleveland 💰💰💰 https://t.co/MHevIvwatU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2024

Sans doute que le sujet est intéressant. Sans doute qu’il peut (doit) être abordé. Mais jamais après un match au scénario si tendu en matière de score. Move pas très bien calculé de la part de Roudi, même si la frustration ressentie suite à son expulsion (qui change la fin de rencontre) est elle largement compréhensible. Voici ses propos, à la suite du match Cavaliers – Wolves de vendredi.

“Je vais de nouveau passer pour le mauvais gars, je vais prendre une amende, mais je pense que cela affecte notre jeu. Je sais que les paris sportifs et tout ça sont en plein essor, mais on ne devrait pas ressentir ça comme ça. Ce n’était pas juste un coup de sifflet. Tout le monde fait des erreurs, mais quand ça se reproduit encore et encore, bien sûr que c’est frustrant.”