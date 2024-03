Fait chier. Alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer et que les Rockets tenaient l’une de leurs meilleures victoires à l’extérieur de la saison, Alperen Sengun s’est blessé sur une contestation de tir de Domantas Sabonis. Après plusieurs longues minutes passées au sol, le joueur a été évacué en chaise roulante du terrain, le visage enfoui dans ses mains. IRM au genou et à la cheville prévus dans la journée.

Tain… Cette fin de saison régulière n’épargne personne sur le plan physique. Karl-Anthony Towns en a été le (tristement) meilleur exemple, avec l’annonce d’une déchirure de son ménisque. Cette nuit, c’est Alperen Sengun qui est au coeur de toutes les préoccupations, après une mauvaise retombée sur un saut en toute fin de rencontre entre Kings et Rockets.

Alperen Sengun was taken to the locker room after an apparent leg injury

Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/SauGnnZZ1n

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2024

Voulant contester un tir de Domantas Sabonis dans l’ultime minute du match, Sengun semble effectuer un faux mouvement sur sa réception. Douleur immédiate, longues minutes de coupure pour le match qui ne sera repris qu’après l’évacuation de la star de Houston sur chaise roulante. Un crève-coeur.

Houston Rockets center Alperen Sengun will undergo an MRI on both his right knee and ankle on Monday, sources tell ESPN. He was carted off floor late in Rockets’ victory over Kings tonight. pic.twitter.com/XohZZr9MN4

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2024



Plus tard après la rencontre, ESPN a précisé via Adrian Wojnarowski que les Rockets avaient prévu de faire passer à Sengun une IRM pour le genou droit mais également pour la cheville. Des nouvelles devraient arriver très vite, mais qu’il fait mauvais voir ces images. Le joueur apparaît en souffrance, souhaitons ensemble qu’il ne s’agisse que d’une blessure légère…

Alperen Sengun is down and holding his knee after an awkward fall.

Prayers up 🙏pic.twitter.com/UQjcFlSpYW

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 11, 2024

