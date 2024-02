Vainqueurs des Raptors la nuit dernière, les Rockets ont notamment pu compter sur la belle perf’ de leur rookie Amen Thompson. Non seulement le 4e choix de la dernière Draft a réalisé son meilleur match en carrière, mais en plus il s’entend de mieux en mieux avec le pivot Alperen Sengun.

Auteur de 19 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre hier contre Toronto, Amen Thompson a brillé en sortie de banc. Une performance qui confirme la belle montée en puissance du rookie depuis deux semaines, et qui laisse présager de belles choses pour la suite.

Surtout au vu de la belle entente entre Thompson et Alperen Sengun.

Amen Thompson's cutting is absolutely vital to the Rockets' ability to punish defenses for doubling Alperen Sengun, shooting be damned.

Teams have had success showing help against Şengün one pass away, and then zoning up. With Amen cutting, that becomes much harder to execute: pic.twitter.com/lKrBdXjr6U

— Itamar (@Itamar_17_10) February 3, 2024

Alperen Sengun with the no-look pass to Amen Thompson for the dunk! pic.twitter.com/8xNZfZgM7V

— Salman Ali (@SalmanAliNBA) February 3, 2024

Vous prenez l’un des meilleurs pivots passeurs de la NBA, vous ajoutez un jeunot qui bouge bien sans ballon, et ça donne la connexion Sengun – Thompson.

“C’est mon jumeau. Il est Alperen Thompson.”

Voilà ce qu’a déclaré Amen après le match au moment de décrire sa belle relation avec le pivot turc, faisant marrer les journalistes par la même occasion.

New Thompson twin just dropped. pic.twitter.com/F2qpWr5H7v

— The Athletic (@TheAthletic) February 3, 2024

On ne sait pas comment Ausar Thompson (Pistons) va prendre cette décla de son frère jumeau mais une chose est sûre : Amen et Alperen Sengun se trouvent de plus en plus facilement sur le parquet. Un petit regard, le bon mouvement au bon moment, la passe millimétrée, et hop ça perce une défense.

Devenu le véritable patron des Rockets cette saison, Alperen Sengun est la pièce maîtresse du projet Houston. Et les Rockets sont encore en train d’évaluer quels sont les joueurs les plus complémentaires avec le pivot de 21 ans.

Amen Thompson est l’un d’entre eux, indiscutablement.

__________

Source texte : conférence de presse d’après-match

À lire également :