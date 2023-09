Boban Marjanovic prolonge aux Rockets pour un an

Libre de tout contrat, Boban Marjanovic s’est entendu avec les Rockets pour continuer l’aventure au Texas. Le pivot a signé un contrat d’un an.

“Release the Boban” ! Voilà une phrase que la Rockets Nation va pouvoir continuer à crier dans les gradins du Toyota Center. Si le géant de 2m24 n’a pas vu énormément le terrain la saison passée à Houston (5,5 minutes de temps de jeu moyen, seulement 31 matchs disputés), il sait encore être productif quand on fait appel à ses services et c’est un coéquipier apprécié et un professionnel exemplaire. Un vétéran comme on en veut dans chaque vestiaire et pour guider la jeunesse des Rockets, c’est clairement pas du luxe. Rien d’étonnant donc à voir Houston le conserver. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a envoyé la news en premier.

Boban’s Back: Free agent C Boban Marjanović is returning to the Houston Rockets on a one-year deal, Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. Marjanovic is entering his ninth season, including stops with Spurs, Pistons, Clippers, Sixers, Mavericks. pic.twitter.com/YgfulfZFjX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 10, 2023

Avec la pépite Alperen Sengun déjà en place et la signature de l’Australien Jock Landale cet été en provenance de Phoenix, Boban Marjanovic va logiquement rester le numéro 3 dans la hiérarchie des pivots. On devrait ainsi le retrouver dans son rôle de mentor une saison de plus à Houston. Une stabilité qui ne devrait pas déplaire au joueur, lui qui a connu six franchises sur ses neuf années au sein de la Ligue.

Source texte : Adrian Wojnarowski