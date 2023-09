Après la divulgation du meilleur cinq de la compétition, composé de Dennis Schroder, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards et Bogdan Bogdanovic, tout le monde est parti boire l’apéro car il était l’heure. A notre retour (oui, nous aussi), la FIBA avait annoncé le deuxième cinq. Moralité ? A la FIBA, ça ne boit pas beaucoup l’apéro.

Connaissez-vous le point commun entre Arturs Zagars, Simone Fontecchio, Franz Wagner, Jonas Valanciunas et Nikola Milutinov ? Si vous avez un tant soi peu suivi la Coupe du Monde 2023, vous savez déjà que ce n’est pas une médaille. Si vous avez lu l’introduction ? Vous venez donc de comprendre ENFIN que vous avez ici la liste des joueurs composant le deuxième meilleur cinq de la compétition. Leurs stats ? Elles sont juste en dessous :

Arturs Zagars (Lettonie) : 12,4 points, 7,4 passes, un record all-time de 17 assists dans le match pour la cinquième place

Simone Fontecchio (Italie) : 18 points, 5,6 rebonds, et en plus il parle avec les mains

Franz Wagner (Allemagne) : 16,8 points, 6,5 rebonds, 3 passes, une médaille d’or et un frère très costaud

Jonas Valanciunas (Lituanie) : 14,8 points, 8,8 rebonds et 4 troncs d’arbre avalés

Nikola Milutinov (Serbie) : 12,1 points, 8,4 passes et le scalp du Canada en demi-finales

Cinq hommes heureux, surtout un on ne va pas se mentir, et donc l’éventail des récompenses désormais derrière nous. Et si vous attendez de connaître le troisième meilleur cinq sachez que 1) il n’y en aura pas et 2) il n’y aurait de toute façon pas eu de Français dans le lot. Toujours pas.