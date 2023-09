Luca Banchi a été élu meilleur entraineur de la Coupe du Monde 2023. Le sélectionneur italien de la Lettonie est récompensé après une très belle 5è place de sa sélection. Le jeu léché du collectif letton en a fait l’une des plus belles équipes à suivre de cette compétition.

Une bouffée d’air frais, des joueurs magnifiques et un collectif ultra léché, voici l’équation gagnante qui permet à la Lettonie de remporter haut la main le titre de révélation de la compétition et par la même occasion de faire du sélectionneur, Luca Banchi, le meilleur entraîneur de la compétition.

La Lettonie s’était révélée – on s’en souvient malheureusement – face à nos Bleus pour envoyer Collet, De Colo et Batum vers la sortie dès le deuxième match de poule. Un cataclysme à ce moment-là pour les Français, qui pensaient alors avoir été sortis par une nation “mineure” de la compétition. Mais la suite du parcours letton allait remettre en perspective cette défaite.

The mastermind behind Latvia’s historic run 🧠

Luca Banchi is the Best Coach of FIBA World Cup 2023.#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

En effet, tous les pronostiqueurs ont déchiré leurs tickets en regardant ébahis la folle chevauchée lettone au second tour. Les Espagnols au tapis, les Brésiliens renvoyés à Rio et un 1/4 de finale face à l’Allemagne qui se joue à un tir de Davis Bertans peut-être un peu présomptueux… quoi que pas loin de tomber dedans pour une folie totale. Derrière la 5è place sera assurée en froissant les Italiens puis en posant un classique contre les rivaux lituaniens.

101 on how to play basketball the right way.#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/jH2GYOX9lt

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

Un parcours exceptionnel en tout point, tant par son côté surprenant que par le jeu proposé tout au long de la compétition. Avec au cœur de ce collectif, une révélation : le meneur Arturs Zagars, qui a éclaboussé le tournoi de toute sa classe en signant notamment le record de passes décisives dans la compétition. Bravo la Lettonie et banco Banchi !