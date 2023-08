Coupe du Monde 2023 : la Lettonie écrase le Liban (109-70)

Futurs adversaires de l’Équipe de France lors de la phase de poule de la Coupe du Monde 2023, la Lettonie et le Liban s’affrontaient ce vendredi matin. L’occasion d’observer le jeu des uns et des autres, puis de tirer quelques premières conclusions. Ce qu’on peut d’ores et déjà dire ? Que la Lettonie a écrasé son adversaire, complètement dépassé dans l’ensemble des secteurs du jeu.

Pour analyser les stats de c’te belle branlée, c’est par ici !

Ce qui nous a choqué ? Le physique d’Omari Spellman. Désolé, mais notre rédaction a eu une certaine difficulté a passer au delà du physique au mieux inquiétant au pire catastrophique de l’ex-joueur NBA. Le Liban, son équipe, est perçue comme la plus faible du groupe de la France… mais n’allons pas trop vite en besogne. Si les quelques premières actions libanaises sont récompensées, c’est très vite la Lettonie qui va prendre les devants. Un commandement presque dictatorial.

Latvia sending their fans into a frenzy! 🤯#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/xkV59XBicV

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023

Sans Kristaps Porzingis – venu tout de même encourager ses coéquipiers – les Lettons peuvent compter sur les frères Dairis et Davis Bertans, mais aussi Arturs et Rondions Kurucs. C’est d’ailleurs le premier cité qui va faire du très sale. Dairis Bertans est en feu absolu derrière l’arc. Un, deux, trois, quatre tirs primés à 3-points, ça ne s’arrête plus ! Sous son impulsion, la Lettonie prend le large et ne sera jamais rattrapée. Sereine, la formation nordique déroule et se permet de faire tourner son groupe, déjà en prévision d’un choc capital face aux Bleus lors de la prochaine rencontre. Côté Liban, rien qui n’ait pas été un minimum attendu, sans tomber dans un arrogance bien désagréable.

Omari Spellman n’est pas dans son assiette – bizarre – mais score tout de même 18 pions. Sergio El Darwich, auteur d’une ligne aussi jolie que désespérée (19 points, 5 rebonds, 1 passe) a tout tenté, mais son équipe a sombré. On notera en face la ligne de Dairis Bertans (20 points, 4 passes à 6/7 depuis le parking) et de Rolands Smits (17 points, 7 rebonds, 1 passe).

Ce que l’on doit retenir plus globalement ? Que le Liban est en dessous. Mais surtout, que la Lettonie risque de poser de gros problèmes à l’Équipe de France si les hommes de Vincent Collet ne jouent pas avec un sérieux maximal et une rigueur de fer. Rendez-vous est donné à 15h30 dimanche, pour la confrontation entre la France et les Lettons !

Source : FIBA