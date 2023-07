À un mois de la Coupe du Monde 2023, la Serbie vient de révéler les 20 joueurs retenus pour préparer la compétition. Quelques hommes importants manquent à l’appel dont Nikola Jokic, qui a décidé de faire l’impasse sur le Mondial.

La Serbie possède l’un des plus beaux viviers basketballistiques d’Europe depuis des décennies. Mais pour le Mondial de cette année, le coach Svetislav Pesic devra composer sans plusieurs joueurs majeurs. Le principal absent est évidemment le néo-champion NBA Nikola Jokic, mais il n’est pas le seul. Nikola Kalinic, Vladimir Lucic et le nouveau joueur du Thunder Vasilije Micic ne seront pas non plus de la partie.

La Serbie pourra en revanche compter sur le retour en sélection de Bogdan Bogdanovic, qui n’a pas porté le maillot de son pays dans une grande compétition depuis le Mondial 2019, où il avait fait partie du cinq majeur. Le nouveau capitaine aura à ses côtés d’autres joueurs confirmés comme Nikola Milutinov et Marko Guduric, mais aussi des jeunes espoirs tels que Nikola Jovic du Heat et le joueur d’OKC Alexsej Pokusevski.

Cette Coupe du Monde est importante pour la Serbie, qui court après un bon résultat dans une compétition majeure depuis sa deuxième place à l’EuroBasket 2017. Absente des Jeux Olympiques de 2020 et décevante lors du dernier Euro avec une élimination dès les huitièmes de finale, elle devra impérativement faire mieux cet été. Mais la tâche ne sera pas aisée au regard de la liste des absents.

Les Serbes ont néanmoins hérité d’un groupe largement à leur portée avec la Chine, Porto Rico et le Soudan du Sud. C’est par la suite, au moment des matchs à élimination qu’ils vont devoir se montrer solide pour espérer se hisser le plus haut possible. Qui sait, peut-être que l’absence de leurs stars donnera un supplément d’âme aux guerriers balkans !

