Menée de 14 points en première mi-temps, l’Italie a su trouver les ressources pour revenir sur la Serbie et remporter la victoire. Immense match de la Squadra Azzurra qui envoie Nikola Jokic et ses camarades en vacances !

Au moment d’attaquer ce match, la plupart des observateurs (y compris nous) semblaient sur la même longueur d’ondes. La Serbie et Nikola Jokic, invaincus en phase de poules, avaient tout pour triompher d’une équipe d’Italie privée de son joueur phare (Danilo Gallinari) et irrégulière lors du premier tour (défaite à domicile contre l’Ukraine notamment). Il serait pourtant bien dangereux de regarder de haut cette équipe italienne toujours si joueuse et si combative. Le début de match des hommes de la Botte est d’ailleurs intéressant avec une belle circulation de balle, du rythme, des tirs ouverts, tout ce qu’on aime. Surpris d’entrée, la Serbie réagit rapidement et fort. Nikola Jokic oblige les Italiens à resserrer les rangs, les extérieurs profitent des espaces laissés et en quelques instants la Squadra Azzurra a pris un vilain coup sur la tête. Sous les yeux d’un Vincent Collet en quête d’infos sur son prochain adversaire, l’Italie commence alors un match de trainard. Déjà très facile, Nikola Jokic est en plus aidé par une équipe italienne qui offre des lancers cadeaux (fautes sur les prises de position au poste, plaintes contre les arbitres). Malgré tout, les joueurs au maillot bleu ne lâchent rien. Jokic au repos en fin de second quart-temps, les Italiens sonnent la charge derrière un Simone Fontecchio déchaîné. L’attaque serbe toussote, les snipers italiens reprennent des couleurs et l’écart commence dangereusement à se réduire. Il faut un super stepback 3 de Micic pour redonner un peu d’air aux siens avant de rentrer aux vestiaires. Leur avance n’est plus si grande désormais (51-45).

15 minutes de break et nous voilà de retour à Berlin. Agressée en fin de première mi-temps, la Serbie tente de reprendre sa marche en avant. Jokic rattaque fort mais les Italiens sont toujours proches dans le rétro. Un peu trop passionné (et bavard) avec le corps arbitral, le coach Gianmarco Pozzecco se retrouve expulsé. Privés d’entraîneur et menés, les Italiens auraient pu douter et paniquer mais on entend dans notre tête cette petite voix qui nous dit : « ils vont aller la chercher pour lui ». Effet immédiat avec une équipe d’Italie désormais prête à lâcher une jambe sur le terrain. Marco Spissu, seulement 19 points sur les cinq premiers matchs du tournoi, se transforme alors en Steph Curry. En moins de deux minutes, le meneur de poche vient de planter trois bombes du parking pour mettre l’Italie devant ! La Serbie a beau reprendre l’avantage avant le money time, on sent que le momentum vient de changer de camp. Les Italiens l’ont aussi senti et ils enfoncent le clou directement. Spissu continue ses dingueries de loin, Achille Polonara sort de sa boîte au meilleur moment et se rappelle au bon souvenir de la Serbie, qu’il avait largement contribué à éliminer au TQO il y a un an. Les Italiens collent un 16-2 aux Serbes en début de quatrième quart ! Nikola Jokic a beau rendre un peu d’espoir à son pays grâce à un 3+1 avec beaucoup de réussite, les dieux du Basket ont décidé du sort de cette rencontre. Les Serbes n’ont aucune solution, l’Italie maitrise sa fin de match avec autorité et s’offre une immense victoire ! (94-86)

Sensation à l’EuroBasket, l’Italie élimine la Serbie de Nikola Jokic et retrouvera la France en quart de finale ce mercredi ! Immense Squadra Azzurra !