Portée par un Lauri Markkanen en feu, la Finlande a éliminé la Croatie et validé par la même occasion son billet pour les quarts de finale de l’EuroBasket. Au prochain tour ? Les scandinaves affronteront l’Espagne.

Nos voisins ibériques n’auront pas eu à attendre trop longtemps pour connaître leur futur adversaire. Tombeuse de la Lituanie hier au bout du suspense, la Roja va donc tenter de poursuivre son parcours face à la surprenante Finlande. Les Finnois ont su déjouer les pronostics cette après-midi en s’offrant le scalp de la Croatie, pourtant favorite avec son quatuor de NBAers. Ce succès, il tient en trois syllabes : MAR-KKA-NEN. Il avait déjà dépassé les 30 pions à deux reprises en phase de poules et il a cette fois monté d’un cran avec 43 points sur la poire de Bojan Bogdanovic et compagnie. 27,8 points de moyenne, 53% au tir, 40% de loin depuis le début du tournoi, le petit ne fait pas les choses à moitié. On rappelle que seuls Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo ont réussi à dépasser les 40 points sur cet Euro. À surveiller également, Sasu Salin avec ses 12 point de moyenne et ses 48% (!) du parking. Un duo qui peut faire des dégâts au sein de la défense espagnole.

Passer de la Lituanie à la Finlande pourrait donner l’impression qu’on y gagne au change mais l’Espagne n’a pas vraiment de marge de manœuvre dans cet Euro. Malgré sa première place en phase de poules, la Roja est prenable. Elle a déjà chuté (à la surprise générale) contre la Belgique et elle a frôlé les vacances anticipées face à la Lituanie, sauvée par un Lorenzo Brown qu’on imagine définitivement adopté de l’autre côté des Pyrénées. Oui, sur le papier, l’Espagne reste la grandissime favorite de cette rencontre. Elle a plus de talent, une belle profondeur d’effectif et l’expérience de son côté mais on disait pareil de la Croatie et regardez donc qui est éliminée ce soir. En même temps, si Lauri Markkanen se transforme en Kevin Durant, aucune équipe n’est vraiment à l’abri…

L’Espagne retrouvera donc la Finlande en quart de finale de l’EuroBasket, mardi à 17h15 à Berlin. Si la Roja sera évidemment favorite, elle devra se méfier d’une équipe finlandaise qui jouera sans pression. Rendez-vous mardi pour voir si la hiérarchie est respectée.