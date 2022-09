Ce n’était pas forcément l’affiche la plus alléchante des huitièmes de finale de l’EuroBasket, mais le Finlande – Croatie de ce dimanche après-midi nous offrait quand même un gros match dans le match entre les deux joueurs du Jazz, Lauri Markkanen et Bojan Bogdanovic. Et à ce petit jeu-là, c’est le premier qui a tout explosé, emmenant avec lui la sélection finlandaise vers les quarts !

Si Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic représentent à juste titre les grandes figures de cet Euro 2022, il va falloir penser à ajouter Lauri Markkanen sur le Mont Rushmore de la compétition. Car ce qu’il est en train d’accomplir sous le maillot de la Finlande est juste sensationnel. Le nouveau joueur du Jazz – tout récemment transféré contre Donovan Mitchell – avait déjà sorti un premier tour très très lourd pour permettre à la Finlande de terminer à une belle deuxième place derrière la grande Serbie de Jokic, synonyme d’affrontement face à la Croatie en huitième de finale ce dimanche. Là, il vient encore de repousser les limites en sortant tout simplement l’une des dix plus grandes perfs offensives de l’histoire de l’EuroBasket : 43 points, 19/29 au tir (2/6 à 3-points, 3/4 aux lancers-francs), 9 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 0 perte de balle en 32 minutes.

Comme vous pouvez l’imaginer, les Croates n’ont pas survécu.

Connaissant un petit retard à l’allumage pendant que Markkanen commençait son festival et que Sasu Salin enchaînait les banderilles derrière l’arc, la bande à Bojan Bogdanovic a été incapable d’imposer son basket, frustrée et impuissante face au niveau du numéro 23 aux cheveux bouclés. Pourtant Bojan a globalement fait le taf (23 points à 7/14, 5 rebonds mais 5 turnovers), Dario Saric est bien entré dans le match (12 points, 9 rebonds, 6 passes), Jaleen Smith a apporté ses 17 points et Krunoslav Simon – 37 balais – a montré qu’il était toujours là (11 points, 4 rebonds, 3 steals en 20 minutes). La seule fois où on a vraiment vu la Croatie prendre le dessus sur la Finlande, c’est quand Lauri Markkanen était sur le banc dans la deuxième partie du premier quart-temps, permettant aux hommes de Damir Mulaomerovic de rattraper leur déficit initial. Mais à chaque fois que la star finlandaise était sur le terrain, c’était son show.

Des dunks coast-to-coast, des shoots mi-distance, du jeu dos au panier, du putback, du tip-in avec 0,1 seconde au chrono, des banderilles du parking… Markkanen a absolument tout fait aux Croates, tout ça sous les yeux d’un Ivica Zubac limité à seulement trois minutes de jeu car gêné par un bobo à la cheville contracté lors du match de poule contre l’Ukraine. Jamais la Croatie n’a réussi à trouver ne serait-ce qu’un début de solution pour limiter l’impact de Lauri, en état de grâce de la première à la dernière minute. Et comme un symbole, c’est Markkanen qui a définitivement mis le couvercle avec un… stepback-3 à 30 secondes de la fin pour donner dix points d’avance à la Finlande (94-84). Lauri peut lever les bras au ciel et haranguer la foule, ce qu’il vient de réaliser est juste historique.

Bien soutenu par Sasu Salin (17 points) et Edon Maxhuni (16 points) dans le money time, Lauri Markkanen permet aujourd’hui à la Finlande de continuer sa folle aventure. Dans son histoire, elle n’a jamais fait mieux qu’une sixième place à l’Euro mais avec un Lauri à ce niveau-là, plus rien ne semble impossible. Les Espagnols peuvent d’ores et déjà trembler.