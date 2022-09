Après la qualification de la Pologne contre l’Ukraine, on connaît officiellement la première affiche des quarts de finale de l’EuroBasket. Ce mercredi, Slovénie et Pologne s’affronteront pour une place en demi-finale du tournoi.

Bousculée hier par une courageuse équipe de Belgique, la Slovénie a encore pu s’appuyer sur un Luka Doncic XXL pour arracher la victoire. Le prochain rendez-vous, c’est les quarts mais encore faut-il connaître le nom de l’adversaire. C’est finalement la Pologne, portée par son duo Slaughter-Ponitka, qui croisera la route du champion d’Europe en titre. Une équipe largement prenable pour Goran Dragic et compagnie. Qualifiés en troisième position de leur poule, les « Aigles » ont fait mentir nos prévisions. On imaginait Israël voire la République Tchèque prendre le dessus sur eux mais les Polonais sont allés chercher leurs trois victoires et un billet pour le second tour. Petit bémol, on sent quand même un gros gap dès qu’il s’agit d’affronter un adversaire digne de ce nom. Serbie et Finlande en ont par exemple collé 30 aux hommes de Igor Miličić. Pas hyper rassurant quand on voit ce qui arrive ensuite au programme.

On ne les a pas trouvé fabuleux hier face aux Belges mais la Slovénie reste un gros, gros morceau de cet EuroBasket 2022 et un favori à sa propre succession. Comme toujours, c’est Luka Doncic qui sera le danger numéro un et on s’attend à une nouvelle masterclass de sa part. C’est bien simple, le Don’ n’est pas descendu sous les 35 points depuis trois matchs ! Pour ce duel contre la Pologne, il faudra que les copains se réveillent un peu pour éviter de faire peser toutes les responsabilités sur les épaules de Luka. Hier, il a fallu attendre le money time pour voir les cadres sortir du bois et verrouiller la victoire. Attention de ne pas jouer avec le feu, même si pour le moment l’opposition est plutôt (très) raisonnable. On rappelle qu’en demi, les Slovènes seraient opposés à la France, la Serbie ou l’Italie. Une victoire avec la manière contre la Pologne permettrait de faire le plein de confiance avant ce grand rendez-vous.

Slovénie-Pologne, cela semble dans la poche du champion en titre mais cet EuroBasket 2022 nous a déjà réservé quelques surprises alors on conseille aux Slovènes de ne pas vendre la peau des Polonais avant de les avoir vaincus sur le parquet. Rendez-vous ce mercredi pour les quarts de finale.