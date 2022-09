Opposée à la Belgique, la Slovénie s’est fait quelques frayeurs avant de valider avec sérieux sa qualification. Un nouveau succès qui porte encore une fois la marque d’un certain… Luka Doncic.

Pour la boxscore de cette rencontre, merci de suivre le lien magique.

Alors que les Bleus sortaient miraculés de leur duel face à la Turquie, difficile d’imaginer la Slovénie vivre pareil scénario face la modeste équipe de Belgique. Petit poucet annoncé de ces huitièmes de finale, notre voisin du nord se retrouvait avec un Everest à franchir ou plutôt un Doncic à surmonter. Terrifiant de facilité depuis le début du tournoi et injouable face à la France, la star des Mavs roule pour le moment sur cet EuroBasket 2022. Lituaniens, Français et Allemands n’ont pas réussi à calmer Lulu et ça serait la Belgique qui y arriverait ? Non, cela paraissait impossible. Seulement trois minutes de jeu auront suffi aux Belges pour comprendre l’ampleur de la mission du jour. Trois minutes de jeu, trois bombinettes du parking et déjà neuf points pour le Don’. On imagine déjà la promenade de santé se profiler et puis la Belgique montre qu’elle n’est pas là pour servir de souffre-douleur. On se rappelle que les « Lions » (surnom de l’équipe nationale) ont fait tomber l’Espagne durant la phase de groupes et ils sont loin d’avoir volé leur place à ce stade de la compétition. Le collectif est soudé, ça se bat les uns pour les autres, le duo Lecomte-Gillet fait du bon boulot. En face, les Slovènes se reposent un peu trop sur un Luka déjà balèze mais qui semble bien seul. Il n’y a que trois points d’écart à la pause.

Bis repetita en seconde mi-temps avec Luka qui nous offre toujours l’étendue de sa palette offensive alors que les Belges répondent en groupe. Incroyable mais vrai, le champion d’Europe n’arrive pas à se défaire de la Belgique. Le scénario tourne même au WTF quand les Belges parviennent à prendre le lead à 9 minutes du terme ! Assiste-t-on à l’upset de la compétition ? Luka Doncic sorti par une équipe qui n’est même pas considérée comme un outsider potentiel ? No way, la Slovénie se réveille enfin. Luka, encore lui, enchaîne deux paniers dont un and one sur un nouveau numéro d’équilibriste alors que Prepelic sort de sa boîte pour lui filer un coup de main en attaque. Derrière, les hommes d’Aleksander Sekulic ferment les portes et la Belgique ne trouvent plus le moyen de scorer. En quelques minutes, le match est totalement plié. La Slovénie valide son billet, Luka Doncic sort une nouvelle perf’ de qualité (35 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 11/25 au tir) alors que la Belgique quitte le tournoi avec les honneurs, elle est loin d’avoir déméritée.

Les Belges se sont bien battus et ils ont réussi à faire une petite frayeur à la Slovénie mais le champion sortant a vite remis le pied sur l’accélérateur afin de valider son billet pour les quarts de finale. Luka Doncic et sa bande affronteront l’Ukraine ou la Pologne au prochain tour.