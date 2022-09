Pour ce troisième match des huitièmes de finale de l’EuroBasket 2022, l’Allemagne était opposée au Monténégro. Les hôtes de ce match ont fait peur aux supporters ayant fait le déplacement jusqu’à Berlin, mais les Allemands repartent bien avec la victoire 85 à 79.

Pourtant, l’Allemagne aurait pu (et aurait dû) s’éviter ce genre de fin de match rocambolesque. Sous l’impulsion d’un Dennis Schröder en mode métronome qui lâche des passes entre les jambes, ils prennent tranquillement le dessus sur des Monténégrins qui ne semblent pas encore être rentrés dans leur match. Les quelques shoots de Kendrick Perry ne suffisent pas à calmer les ardeurs des teutons qui font parler leur collectif et leur force de frappe. Schröder, mais aussi Theis, Wagner et le crackito jaillissant du banc Maodo Lo associent leurs forces et font en sorte de maintenir à bonne distance le Monténégro. Le deuxième est même encore pire que le premier c’est cette fois la second unit des allemands qui fait très mal en plus d’un dunk bien sale de Schröder. L’écart grimpe vite à + 10, puis +20 pour l’Allemagne qui peut ovationner Dirk Nowitzki, présent dans les tribunes et bien visible sur l’écran géant de la salle. Le 29-14 en faveur des Allemands leur permet de rentrer aux vestiaires avec deux fois plus de points inscrits que le Monténégro à la mi-temps : 48-24.

A ce moment là, on se dit que les Monténégrins vont subir ce match, et que les vingt dernières minutes risquent d’être un long chemin de croix. Il n’en est rien : les Allemands marquent certes à 3-points à peine revenus du vestiaire, mais le train va dérailler ensuite et l’attaque teutonne va rester muette pendant plus de trois minutes. Le Monténégro, dont la défense de zone s’avère diablement efficace, va réduire son retard petit à petit, grâce également à une adresse de loin retrouvée. Le chantier de Bojan Dubljevic à l’intérieur mais surtout les comètes primées envoyées par Kendrick Perry depuis la Porte de Brandebourg permettent aux rouges de revenir dans le match et de souffler bien fort dans les nuques allemandes. La Berlin Arena devient aussi stupéfaite que silencieuse et le spectre d’un upset pointe le bout de son nez.

Mais les Allemands ne l’entendent pas de cette oreille. La Schröde, après avoir joué les chefs d’orchestre, va peu à peu prendre les clés de l’attaque en main, surtout avec un « OnlyFranz » Wagner plus discret et surtout gêné par une blessure à la cheville. L’ancien meneur des Rockets, aujourd’hui agent-libre avec son éclair dans les cheveux, fait justement parler la foudre d’à peu près chaque zone du terrain et repousse les assauts des rouges, et notamment de Perry qui a pris feu en quatrième quart-temps. Schröder s’occupe d’ailleurs personnellement du numéro 55 en défense. Ce scénario nous promet une fin de match à suspense, mais quelque peu gâchée par cette faute antisportive sifflée contre Kendrick Perry, suivie quelques secondes plus tard d’une faute technique pour le coach monténégrin Bosko Radovic. Maodo Lo et Dennis Schröder mettent successivement leurs deux lancers-francs, la messe est dite malgré un ultime sursaut monténégrin qui n’aboutira pas.

Les Allemands ont vu tous leurs slips rétrécir d’une taille dans les dernières minutes du match face aux Monténégrins qui ont largement gagné la deuxième mi-temps 55 à 39. Mais c’est malheureusement insuffisant. L’Allemagne a assuré l’essentiel, et attend désormais de savoir qui de la Grèce ou de la République Tchèque se dressera sur son chemin.