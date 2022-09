C’est désormais devenu une habitude, chaque jour ou presque, TrashTalk vous emmène à la découverte de joueurs singuliers qui font vivre cet Euro. Après Daniel Clark, Mateusz Ponitka ou encore Aleksandar Vezenkov, place désormais à un mec… que vous connaissez déjà. Enfin connaissez, c’est un bien grand mot, mais vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’Allemand Maodo Lô tant le meneur fait le bonheur de la Mannschaft. Backup attiré de Dennis Schroder, Maodo n’est jamais le dernier quand il faut sortir de sa boîte pour plier un gros match, demandez donc aux Lituaniens, ils vous en parleront sûrement mieux que nous.

Honnêtement, si vous avez eu l’occasion de mater un ou deux matchs de l’Allemagne dans cet Euro, difficile de passer à côté de Maodo Lô. Déjà parce que le mec est le remplaçant de Dennis Schroder à la mène et joue quasiment 24 minutes par match. Ensuite parce que ce garçon transpire le flow et ne laisse personne indifférent. Lô fait partie de ces joueurs dont on connaît le niveau avant même qu’il ne foule le parquet. Mais si vous savez, c’est le même sentiment que celui que tout le monde a déjà éprouvé au moins une fois dans sa vie, lors d’un tournoi à 9h du mat’ dans le Périgord. Ce sentiment que le mec en face là, celui qui a la meilleure paire de sneakers, le bandeau et la coudière va vous écrabouiller parce qu’il a trop de style pour être nul. Bon, ben Maodo Lô est de ce calibre. Avec son mètre 92 et son dégradé fait maison, le garçon est tout simplement l’incarnation de votre MyPlayer sur NBA2k, mais dans la vraie vie. D’ailleurs, sur le terrain aussi, Maodo se croit dans un jeu vidéo. Meneur vif et spectaculaire, amateur de step-back en tout genre et de tirs bien clutch, l’international allemand est un vrai bon petit joueur, devenu précieux pour la Mannschaft.

Tout commence en 1992 du côté de Berlin, date à laquelle notre bonhomme ouvre pour la première fois les yeux. Papa est d’origine sénégalaise, maman est une peintre allemande assez connue, Elvira Bach pour les curieux. Très vite, Maodo montre un talent certain pour le basket-ball, et décide alors de s’envoler pour les States afin de parfaire sa formation. Le meneur est au lycée dans le Massachussetts, puis rejoint Columbia et ses Lions au moment d’entrer à l’université. Sur le circuit universitaire, Lô se fait déjà remarquer et envoie 14,5 points de moyenne dans son année Senior (quatrième année). Tiens d’ailleurs, le mec sera même élu MVP du CIT, un tournoi regroupant les équipes n’ayant pas accès à la célèbre March Madness, ni au NIT (autre tournoi NCAA). Le garçon a du ballon et décide donc de s’inscrire à la Draft 2016, dans l’espoir d’attirer l’attention d’une ou deux franchises. Bon, c’est raté puisqu’il ne sera pas drafté, mais les Sixers lui proposent tout de même de disputer la Summer League sous leurs couleurs, aux côtés d’un certain Timothé Luwawu-Cabarrot notamment. L’expérience est cool mais sans plus et très vite le meneur décide de rentrer au pays pour disputer sa carrière pro.

🧊 𝗟𝗢. 𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗟𝗗 🧊

Maodo’s clutch plays down the stretch guide Germany W at home! 💯#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/oav1LzJNWu — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 4, 2022

Le pays justement, Maodo le représente depuis 2014 ! À l’université déjà, Lô rentrait régulièrement pour disputer des matchs sous le maillot de la Mannschaft. Le garçon a même participé à l’Euro 2015, c’est vous dire s’il fait partie des murs. Côté club maintenant, ML s’engage avec le Brose Bamberg en première division allemande pour la saison 2016-17. Pour son premier exercice en Allemagne, le mec finit tout simplement… champion et remporte également la coupe nationale. Rien que ça. Maodo en profite aussi pour disputer quelques minutes en EuroLeague, où il tourne à 5 points en une dizaine de minutes par match. Après deux saisons avec Bamberg, le meneur décide de s’engager avec le Bayern Munich, là encore pour y passer deux ans. Toutefois, ce passage en Bavière est quand même moins couronné de succès, puisque Lô ne remporte pas grand-chose à part une invitation à l’Oktoberfest. À chaque problème sa solution, notre ami lâche un bon gros « Auf wiedersehen » au Bayern, et signe alors à l’Alba Berlin (sa ville natale) juste avant la saison 2020-21. Visiblement, le pari est gagnant puisque dans la capitale le meneur envoie du bois. Champion en 2021 et 2022, meilleur marqueur de son équipe en EuroLeague la saison dernière avec 13,3 points par match, le bougre performe à très haut niveau. En parallèle de sa carrière en club, Maodo Lô est devenu un pilier de la sélection. C’est bien simple, le garçon n’a manqué aucune compétition de la Mannschaft depuis l’Euro 2015. Euro 2017 ? Check. Coupe du monde 2019 ? Re-check. Jeux Olympiques 2021 ? Re, re-check. Et actuellement, le guard s’éclate à l’Euro 2022. Joker de luxe de sa sélection, Lô n’a pas raté son entrée dans le tournoi. 13 points contre les Bleus pour se chauffer, 21 (et du bon gros shoot clutch) contre la Lituanie, encore 13 unités contre la Slovénie et enfin une nouvelle fois 21 pions dans le blowout d’hier face à la Hongrie. Voilà donc un monsieur qu’il va falloir continuer de surveiller tant que l’Allemagne est en lice, parce qu’il pourrait bien se montrer très relou pour l’adversaire quand la situation deviendra tendue.

Devenu essentiel avec l’Allemagne, Maodo Lô a une vraie carte à jouer sur cet Euro. Trublion en chef d’une équipe elle-même bien décidée à jouer les trouble-fêtes, le meneur a l’occasion de prouver qu’à 29 ans, il a désormais ce qu’il faut pour aider l’Allemagne à enfin décrocher une médaille tant convoitée.

