À trois semaines du début des camps d’entraînement et alors que l’actu basket est surtout dominée par les folles performances de certaines superstars NBA à l’Euro, le temps des transferts et autres grosses rumeurs est quasiment passé. Néanmoins, à Dallas, un dossier vient tout juste de se régler en interne avec la prolongation de contrat de Maxi Kleber.

Maxi Kleber ne participe pas à la belle aventure de la Mannschaft à l’Euro, mais son compte en banque vient tout juste de se remplir. Comme l’annonce Shams Charania de The Athletic ce jeudi après-midi, l’intérieur allemand vient de prolonger pour trois saisons avec Dallas pour un montant de 33 millions de dollars. Une prolongation qui tombe alors que Maxi était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat actuel, et qui est synonyme de petite augmentation puisque son salaire sur la saison 2022-23 est estimé à 9 millions de dollars (son précédent deal était de 35 millions sur quatre ans). Résultat, Kleber est désormais lié jusqu’en 2026 aux Mavericks, la seule franchise qui a choisi de miser sur lui en le signant en 2017 après avoir été snobé à la Draft 2014.

Dallas Mavericks forward Maxi Kleber is finalizing a three-year, $33 million contract extension, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kleber was entering the final year of his deal, now under contract through 2025-26. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 8, 2022

Le natif de Würzburg, qui s’est fait un petit nom sous les couleurs du Bayern Munich en Bundesliga et qui a également porté les couleurs d’Obradoiro CAB (Espagne) avant de franchir l’Atlantique, semble avoir trouvé son spot au pays de Dirk Nowitzki. Tournant à 7 points, 5 rebonds et 1 contre de moyenne en 23 minutes par soir depuis son arrivée à Dallas (326 matchs en tout, 135 titularisations), Maxi Kleber est apprécié dans le Texas pour son côté role player exemplaire mais surtout sa capacité à écarter le terrain. Car s’il n’est pas la force de frappe la plus flippante des raquettes avec son 2m08 (oui c’est plutôt petit pour un intérieur NBA), Maxi tourne à 36% de réussite à 3-points en carrière avec une pointe à 41% en 2020-21. Kleber a été moins en réussite la saison dernière (32,5%) mais les adversaires n’ont pas d’autre choix que de respecter son tir extérieur et ça, ça apporte quand même des possibilités pas inintéressantes pour le maestro Luka Doncic. On imagine que cette particularité dans le jeu de Maxi est la première raison qui se cache derrière cette prolongation de trois ans, car avec l’arrivée des pivots Christian Wood et JaVale McGee durant l’intersaison on pouvait se poser quelques questions sur l’avenir de Kleber dans le Texas.

Au milieu d’une rotation intérieure composée de Wood, McGee, Dwight Powell et donc Kleber, ce dernier aura comme objectif de continuer à faire ce qu’il sait faire de mieux : envoyer du 3-points en attaque, défendre sérieusement et utiliser sa polyvalence pour le bien de son équipe. Si possible en évitant l’infirmerie après avoir joué « seulement » 109 matchs sur les deux dernières saisons.

Source texte : The Athletic