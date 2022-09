Dans un groupe C largement dominé par le Grèce d’un Giannis inarrêtable, certaines équipes se battent encore pour tenter d’accrocher la deuxième place. Parmi les sélections toujours en course pour s’adjuger ce second spot, se trouvent notamment l’Ukraine, l’Italie ainsi que la Croatie. Tiens d’ailleurs, par un curieux hasard et comme la nature est bien faite, devinez un peu qui se foutait sur la tronche aujourd’hui à partir de 14h15 ? Bingo, Ukrainiens et Croates nous ont offert un sacré duel, duel finalement remporté par la Croatie (90-85) portée par un Bojan Bogdanovic (27 points) tout feu tout flamme.

Pour la boxscore de ce match entre blases en « ic » et blase en « ov » c’est ici

Sur le papier, c’était probablement l’affiche la plus sexy de cette dernière journée de poules, c’est vous dire si ce jeudi est pauvre en grosses rencontres. Auteur d’un tournoi surprenant, l’Ukraine, deuxième de la poule C, s’apprêtait à recevoir des Croates bien déterminés à leur piquer le second spot. Bon, rien de bien excitant mais comme ici, on se nourrit au fadeaway et on s’hydrate à base de gros trois points, eh bien on allume l’ordi et se on se pose tranquillou devant le match.

L’ambiance est éclatée au sol, les premières minutes de la rencontre aussi, d’ailleurs. Seul Jaleen Smith, le meneur croate (si, si) s’illustre d’une jolie action, lancée par une interception et conclue par un triple en première intention. Le match est assez pauvre en points, pas grand chose ne rentre et on pense bien tenir l’action de la rencontre quand Ivica Zubac bloque la balle entre la planche et l’arceau après un gros contre sur ce même Smith. Bref, ce n’est pas la folie et l’idée d’éteindre le PC pour taper une grosse sieste nous titille un peu, jusqu’à ce qu’un dénommé Herun sorte de sa boîte. Le garçon écrabouille Dario Saric sur une passe lobée, puis enchaîne sur un nouveau shoot compliqué. Le match est enfin lancé et l’Ukraine prend les devants (16-11).

Les Ukrainiens gardent leur avance pendant un petit bout de temps, juste ce qu’il faut pour que Bojan Bogdanovic se mette à chauffer. Le futur ex-ailier du Jazz balance un gros step-back three avec la planche, en plein sur la tronche de Alex Len, et permet aux Croates d’égaliser (18-18). À la fin du premier quart, les deux équipes ne parviennent pas à se départager (21-21). La seconde manche débute avec la même énergie et la Croatie parvient à creuser l’écart, notamment grâce à une bonne entrée de Mario Hezonja. Super Mario est en forme et enchaîne les paniers (28-21). Pour ne pas sombrer, l’Ukraine s’en remet alors à son sniper en chef, Svi Mykhailiuk Alex Len envoie un triple et maintient son équipe à flot. Bon, pas pour très longtemps toutefois, puisque les Croates finissent par s’envoler (41-29). Là, vous vous dites sûrement que le match plié, mais en fait pas vraiment, car l’Ukraine a de la ressource. Bliznyuk, Len, puis Lukashov artillent de loin, si bien qu’à la mi-temps, les hommes de Ainars Bagatskis sont toujours en embuscade (45-42).

Au retour des vestiaires, le momentum n’a pas changé de côté et l’Ukraine est vite dans un temps fort. La bande d’Alex Len enchaîne les pions, notamment par l’intermédiaire d’un Volodymyr Herun bouillant. Le pivot écrase un dunk avec la faute et son équipe recolle peu à peu au score (56-52). Pour ne pas se faire rattraper, la Croatie doit s’en remettre à un Bojan Bogdanovic impeccable dans le costume de pompier de service. Finalement et à force de pousser, l’Ukraine parvient à revenir sur 3+1 de Svi Mykhailiuk. Mieux encore, le panier de l’Europe passe devant en toute fin de quart-temps (67-65) et s’apprête à attaquer le dernier acte plus déter que jamais. Comme pour le prouver, c’est au tour de Issuf Sanon de sortir de sa boîte. L’intérieur balance deux grosses bombes du parking et l’Ukraine reste en tête (79-78). Finalement, le tournant du match arrive à quelques minutes de la fin, lorsqu’un pélo ukrainien décide de manquer un lay-up totalement ouvert et que même Jacqueline, 87 ans aurait probablement foutu au fond. Toujours est-il que Bogdanovic file en contre-attaque inscrire deux pions supplémentaires pour permettre à son équipe de prendre le lead. À partir de ce moment là, la Croatie ne manque plus un tir de loin et ce bon vieux Bojan finira par un inscrire un énorme 2+1 qui permettra aux Croates de sceller l’issue de la rencontre (90-85).

As smooth as you like 🇭🇷@44Bojan with 27 PTS 7 REB 3 AST as Croatia finish the #EuroBasket Group Phase on a high note! pic.twitter.com/lcFS3aFfSg — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 8, 2022

Malgré cette défaite, l’Ukraine sécurise quand même le second spot du groupe C. En effet, l’Ukraine a battu l’Italie, qui a elle même battu la Croatie, mais les Ukrainiens viennent de chuter contre les Croates. Étant donné que ces trois équipes sont toutes en course pour la deuxième place, mais se sont toutes battues en elles, le classement se défini en fonction du goal-average de leurs trois matchs. Quand on fait les calculs, qu’on vous épargnera bien sûr, l’Ukraine se retrouve avec une différence de +6 points, la Croatie est à 0 tout pile, et l’Italie est la grande perdante puisque les Italiens sont à -6. Bilan des courses : Ukraine 2, Croatie 3 et Italie 4.

Désormais, il ne reste plus qu’à attendre les résultats du groupe D, pour connaître les nouvelles affiches de ces huitièmes de finales. Seule certitude pour le moment, l’Italie va se coltiner la Serbie au tour suivant, et on leur souhaite bien du courage.