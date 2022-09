Ce n’était très probablement pas l’affiche la plus sexy de ces huitièmes de finale et pourtant ce duel entre l’Ukraine et la Pologne nous aura finalement livré un beau spectacle. Indécise jusqu’au bout, la rencontre se solde finalement par une victoire polonaise (94-86). Portés par un A.J. Slaughter chaud bouillant et auteur de 24 points, les hommes d’Igor Milicic se qualifient donc pour les quarts de finale, une première depuis 1997.

Et zou, nouveau récap made in TrashTalk et celui-là risque de vous être bien utile puisque probablement seulement trois d’entre vous étaient devant le match. Match qui démarre d’ailleurs par deux lancers d’un certain Mateusz Ponitka. Tiens, son blaze vous dit quelque chose ? C’est probablement parce que votre site préféré a pondu un joli profil sur ce monsieur. Bref, la Pologne fait la course en tête et la suite du premier quart ressemble un peu à une partie de « Horse ». Quand une équipe balance un triple, l’autre l’imite, quand l’une perd la balle, l’autre la perd également. Finalement, les Polonais parviennent à prendre l’avantage, notamment grâce à un A.J. Slaughter en feu derrière l’arc et auteur d’un 3/3 dans le quart-temps. Au terme des dix premières minutes, ce sont bel et bien les partenaires de Ponitka qui font la course en tête (24-19). Globalement, le match est assez rythmé et les deux teams scorent plutôt bien. Cette impression se confirme d’ailleurs dans le second quart, durant lequel Issuf Sanon se réveille pour permettre à l’Ukraine de recoller (26-26). Le combo guard est omniprésent en attaque et son dynamisme fait du bien en sortie de banc. D’ailleurs, c’est toute la rotation ukrainienne qui se montre productive, les remplaçants allant même jusqu’à inscrire plus de points que les titulaires. Après deux alley-oops coup sur coup, l’Ukraine prend enfin les rênes et ne les lâchera pas jusqu’à la mi-temps (45-42).

KAPITAN PONITKA 💪 22 PTS / 9 REB / 6 AST as Polska 🇵🇱 are back in the #EuroBasket Quarter-Finals for the 1st time since 1997! #BringTheNoise💪 pic.twitter.com/XMW8rLQIHA — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 11, 2022

Soyons honnêtes tout de suite, le troisième quart-temps est franchement ennuyant, pour ne pas dire claqué au sol. Les highlights de ce début de seconde mi-temps sont probablement à mettre au crédit du réalisateur, qui nous montre que Aleksander Sekulic (coach de la Slovénie), Brad Stevens et Ivica Zubac sont dans le public pour assister au match. Si vous vous demandez ce que le sélectionneur slovène fout là, c’est tout simplement parce que le vainqueur de ce match se tapera la Slovénie en quart. Bref, pendant ce temps-là, la Pologne en a profité pour repasser devant avant la fin du troisième quart (69-67). Le dernier acte s’annonce donc bouillant, tant les deux équipes se rendent coup pour coup. Seul petit bémol côté ukrainien, la blessure de Issuf Sanon, pourtant très en jambes. On a dit seul bémol ? Ah, ben c’est en fait faux, puisque un autre problème majeur vient pourrir le match des Jaunes. C’est bien simple, l’Ukraine ne rentre plus un shoot, tant et si bien que le score reste bloqué à 76 partout, avant que Mateusz Ponitka ne vienne rentrer un triple qui réveille tout le monde. Peu à peu, la Pologne s’envole (87-78). Finalement et un peu miraculeusement, l’Ukraine parvient à refaire son retard en toute fin de partie, mais les Polonais ne tremblent pas sur la ligne et scellent l’issue d’un match finalement franchement sympa (94-86).

Malgré son beau tournoi, l’Euro de l’Ukraine s’arrête à l’étape des huitièmes. Valeureux jusqu’au bout, les Ukrainiens n’auront finalement pas eu assez de répondant pour se défaire d’une équipe polonaise soudée et appliquée. Attention toutefois pour la Pologne, l’étape suivante ne s’annonce pas de tout repos, puisque les partenaires de Mateusz Ponitka (22 points, 9 rebonds, 6 passes aujourd’hui) vont devoir faire face à la Slovénie d’un petit gars franchement relou. Indice, ça commence par Luka et ça finit par Doncic.